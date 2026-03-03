L’Asp Messina organizza un webinar sulla disostruzione delle vie aeree

Grande partecipazione al webinar sulla disostruzione delle vie aeree e manovre di rianimazione pediatrica: oltre mille richieste per l’iniziativa dell’ASP di Messina. Si è svolto il primo webinar organizzato dalla dott.ssa Chiara Schirò, responsabile dell’U.O. Educazione e Promozione alla Salute dell’ASP di Messina, dedicato alla disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, nell’ambito delle attività previste dal Programma PP05 – Prevenzione degli incidenti domestici. L’iniziativa è parte del percorso di diffusione delle Linee di indirizzo per la prevenzione del soffocamento in età pediatrica del Ministero della Salute. Relatore dell’incontro, dalla durata di due ore, è stato il dott. Marco Squicciarini, medico esperto in emergenza, coordinatore delle attività di formazione BLSD del Ministero della Salute, co-autore delle Linee guida 2025-2030 sulle manovre di rianimazione e disostruzione pediatriche. Il webinar ha rappresentato un potente strumento di aggiornamento.