Messina, Vigili del fuoco: svolte le selezioni per Soccorritori Acquatici

Hanno avuto luogo nella giornata di ieri, 25 febbraio 2026, a Messina, le selezioni di accesso al Corso per Soccorritori Acquatici, all’interno dell’impianto natatorio messo a disposizione dall’Amministrazione comunale. Hanno preso parte all’attività selettiva venti unità provenienti da tutti i Comandi dei Vigili del fuoco della Regione Sicilia, a conferma del forte interesse e della rilevanza del percorso formativo, finalizzato al potenziamento delle capacità operative nel soccorso in ambiente acquatico.

L’attività si è svolta in un clima di sinergia istituzionale, grazie alla collaborazione consolidata negli anni con l’Amministrazione comunale di Messina. Rappresentando un investimento nella formazione specialistica del personale, la formazione ha l’obiettivo di garantire standard sempre più elevati di sicurezza e prontezza operativa a favore della collettività.

Determinante la messa a disposizione dell’impianto natatorio resa possibile dall’Amministrazione comunale attraverso i servizi di “Messina Social City”, che ha consentito al Comando dei Vigili del fuoco di Messina e alla Direzione Regionale Sicilia di svolgere le prove selettive in condizioni idonee.