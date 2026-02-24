Cattafi: inaugurato il nuovo spazio giochi per i bambini della prima infanzia

Inaugurato questa mattina, presso la scuola dell’infanzia di Cattafi, uno spazio giochi rivolto ai bambini dai 18 ai 36 mesi. Si tratta di un servizio integrativo per la prima infanzia, realizzato ai sensi del Decreto Legislativo 65 del 13/04/2014. Dopo il successo del servizio svolto in orario antimeridiano presso la scuola primaria di San Filippo centro e di quello che accoglie sedici bimbi, in orario pomeridiano, presso il nido comunale “Lamonica”, l’amministrazione ha deciso di integrare l’offerta anche nella frazione di Cattafi.

«Un importante risultato – dichiara il sindaco Gianni Pino – possibile grazie all’impegno e alla collaborazione dei responsabili del progetto, dei tecnici, degli operatori e di tutti coloro che, con professionalità e dedizione, hanno contribuito alla realizzazione di uno spazio moderno e funzionale, al servizio della comunità. L’apertura dello spazio giochi – conclude – rappresenta un ulteriore passo in avanti nell’attenzione verso le esigenze delle famiglie e dei più piccoli, confermando l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere iniziative concrete a sostegno della popolazione».

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore ai servizi sociali Francesco Iarrera. «Un sentito ringraziamento – dichiara – ai responsabili dell’organizzazione e della gestione, che garantiranno quotidianamente un servizio attento, qualificato e inclusivo, assicurando standard elevati di sicurezza e qualità. Lo spazio giochi sarà un punto di riferimento per il territorio, un luogo di incontro e condivisione che contribuirà a rafforzare il senso di comunità e a valorizzare il nostro paese».

Stamani ha avuto luogo un momento celebrativo, alla presenza del sindaco Gianni Pino, del vicesindaco Valentino Colosi, degli assessori Francesco Iarrera e Teresa Artale e della consigliera Federica Scibilia. Con loro la Dottoressa Nunziella Fiorello e la Dottoressa Lidia Geido, del Dipartimento Servizi alla Persona del Comune, l’educatrice del Nido “Lamonica”, Franca Rizzo e Don Giuseppe Trifirò, che ha impartito la benedizione ai locali. Fondamentale il contributo delle docenti della scuola dell’infanzia, che hanno riconosciuto il ruolo importante di questo spazio, quale “ponte” che accompagna i bambini e le famiglie nell’approccio alla scuola dell’infanzia, nell’ottica di un sistema integrato da zero a sei anni.