Barcellona Basket, l’appello della società all’Amministrazione: “Servono certezze”

In casa Barcellona Basket, quella di domenica è stata una serata dai due volti: entusiasmo per la vittoria contro la Virtus Ragusa, ma anche un duro richiamo all’Amministrazione Comunale sulla questione irrisolta del tetto del PalAlberti.

Al termine della gara, il Presidente Antonio Maria Russo ha esaltato la squadra e lo staff tecnico per una prestazione definita “la migliore in assoluto in questo campionato”.

“Volevo complimentarmi con i nostri ragazzi per la prestazione esemplare. Complimenti anche al coach che sta facendo un lavoro incredibile. È stata una partita bellissima e siamo orgogliosi dei sacrifici fatti. Programmare questa stagione è stato difficile, considerando da dove siamo partiti. Non era scontato.”

Un percorso costruito tra ostacoli e momenti complicati, come la sconfitta interna di due settimane fa, ma con la capacità di reagire prontamente.

“Ci siamo rialzati a Corato e stasera abbiamo battuto la seconda in classifica. Siamo pienamente in corsa play off ed è fantastico. Chiediamo a tutti di avere pazienza e di continuare a sostenerci.”

L’appello all’Amministrazione

Il Presidente Russo ha lanciato un appello diretto all’Amministrazione, affinché venga definitivamente risolto il problema del tetto del PalAlberti.

“Questo supporto lo chiedo all’Amministrazione. Dobbiamo essere presi in considerazione in maniera seria se vogliamo risolvere il problema del palazzetto. Non scherzando o speculando come quattro mesi fa, quando siamo stati oggetto di una pesante speculazione politica. Parliamo di una società che lavora per la città e per un movimento sano.”

Il riferimento è rivolto ai fondi stanziati già da novembre per i lavori, sui quali – secondo la società – non sarebbero ancora arrivate comunicazioni ufficiali.

“Sono quattro mesi che non abbiamo informazioni. Siamo a febbraio, a maggio ci sono le elezioni. Dobbiamo programmare la nuova stagione, assumere impegni economici importanti verso soci, sponsor, tifosi e città. In questo modo non intendiamo continuare.”

La posizione della società è chiara: “Se non si risolve il problema, a fine stagione consegneremo la squadra al Sindaco. O ci supportano e iniziando a programmare questi lavori, oppure siamo stanchi. Così non è possibile andare avanti.”

Sulla stessa linea il Direttore Generale Andrea Sottile:

“Non si può programmare una nuova stagione con un problema grande quanto una casa. Oggi è andata bene perché il meteo ci ha aiutato. Faremo ulteriori sacrifici, ma a ripartire con questo cappio al collo non ci pensiamo. Sulle maglie abbiamo il nome di Barcellona.”

Anche il Vicepresidente Eugenio Chessa ha ribadito la richiesta di chiarezza: