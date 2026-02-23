Teatro Mandanici: Barbara De Rossi in scena con “Made in Italy”

Un itinerario emozionale attraverso l’anima culturale del Paese, sulle orme del Gran Tour tra Settecento e Ottocento. Questo il cuore di “Made in Italy”, lo spettacolo che sabato 7 marzo 2026, alle ore 21:00, vedrà protagonista Barbara De Rossi sul palco del Teatro Mandanici.

Scritto da David Norisco, con la regia di Francesco Branchetti e le video art di Emanuele Rossi, lo spettacolo si avvale dell’accompagnamento di un’Orchestra filarmonica, in un intreccio armonico di parola, musica e immagini.

Un racconto che attraversa l’Italia

Al centro della scena, la voce intensa e la presenza scenica di Barbara De Rossi diventano filo conduttore di un viaggio ideale lungo la penisola. L’attrice guida il pubblico tra luoghi, monumenti e suggestioni sonore che hanno costruito l’identità culturale italiana, restituendo memoria e significato a un patrimonio spesso dato per scontato.

La narrazione si ispira allo spirito del Gran Tour, quando poeti, musicisti e aristocratici europei attraversavano l’Italia mossi da un profondo desiderio di conoscenza. Oggi quel viaggio viene riletto in chiave temporanea: una riscoperta consapevole delle radici culturali, in un tempo che spinge verso le grandi metropoli e verso un altrove sempre più frenetico.

Un invito a fermarsi

“Made in Italy” è anche un invito simbolico a rallentare, a fermarsi per riconnettersi con la propria identità. “Torniamo un attimo tra noi e il viaggio non avrà mai fine perché conoscere è volare oltre la soglia fisica consentita”, è il messaggio che attraversa lo spettacolo.

Una serata che si preannuncia come un’esperienza immersiva, capace di unire emozione e riflessione, celebrando l’Italia attraverso l’arte del racconto e della musica.

Informazioni e biglietti

Per informazioni, rivolgersi ai numeri: 335 457 082 – 393 525 1223

Botteghino: 331 670 3392

Vendita online su Tickettando.