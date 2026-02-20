Brolo, weekend di successi per l’ASD Barcellona Scacchi

Si è concluso a Brolo il I° Torneo W.E. Standard “Brolo… la Torre e la sua Dama, Bianca”, intenso weekend dedicato agli scacchi e organizzato dall’ASD Accademia Scacchistica Nebrodi e Tirreno.

La manifestazione ha visto protagonista l’ASD Barcellona Scacchi, che ha ottenuto risultati di rilievo in tutte le categorie, confermando la crescita del movimento scacchistico locale.

I risultati

Nella categoria Open B, accorpata all’Open A , Raffaele Merlino ha conquistato il terzo posto assoluto. Eccellente prova anche per Marianna Guidata, prima classificata femminile.

Salvatore Germanò ha centrato la promozione a 2N, traguardo significativo nel percorso di crescita agonistica.

Nell' Open C, Antonio Dauccia ha ottenuto il secondo posto, mentre Salvatore Basile ha chiuso al quarto posto, risultando anche miglior 3N.

Premi di categoria Under per Cristian Miroddi, quinto classificato, Leonardo Schepis e Antonino Benenati (Under 10), riconoscimenti che valorizzano il percorso di crescita dei giovani atleti, capaci di confrontarsi con maturità anche contro avversari più esperti.

Nell’Open D si è distinta Marta Basile, vincitrice del torneo. Invece, Matteo Milone ha concluso al quinto posto.

Il plauso dell’ASD Barcellona Scacchi ai più giovani