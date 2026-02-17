Forte vento nel messinese: oltre 40 interventi dei Vigili del Fuoco

Una giornata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Messina, impegnati senza sosta a causa del forte vento che da ore sta interessando l’intero territorio provinciale.
Dalla mezzanotte sono già stati effettuati circa 40 interventi, in gran parte legati a criticità provocate dalle raffiche. Al momento risultano ancora una ventina le richieste di soccorso in attesa di essere espletate.
Tra gli interventi più significativi, il ripristino della viabilità nella frazione di Quattropani a Lipari, dove una frana ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area.
Sulla SP45 di Curcuraci, invece, è stato effettuato il taglio di un albero pericolante, mentre in un altro intervento si è reso necessario l’impiego di specialisti SAF con autoscala per la rimozione in sicurezza di un albero ad alto fusto.
Per far fronte all’elevato numero di richieste, il Comando Provinciale ha disposto un potenziamento dell’organico, rafforzando la presenza del personale in servizio per garantire un supporto tempestivo alla popolazione.
La situazione resta in evoluzione e ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.