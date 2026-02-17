Capo d’Orlando, servizi antidroga: la Polizia di Stato arresta 29enne per spaccio

Operazione antidroga tra Capo d’Orlando e Acquedolci : sequestrati hashish, cocaina e marijuana

Proseguono i servizi antidroga disposti dalla Questura di Messina per garantire maggiore sicurezza nei luoghi di ritrovo giovanile. Nella serata del 10 febbraio, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 29enne di Acquedolci, colto nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il controllo nei pressi di un locale pubblico

Durante un servizio di controllo del territorio, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Capo d’Orlando hanno notato un giovane aggirarsi con atteggiamento sospetto nei pressi di un locale pubblico di Acquedolci. Insospettiti dal comportamento ambiguo, gli agenti hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito.

La successiva perquisizione dell’autovettura ha permesso di rinvenire diverse dosi di hashish, facendo scattare ulteriori accertamenti.

Perquisizione domiciliare e sequestro di droga

La perquisizione è stata estesa all’abitazione del 29enne, dove gli agenti hanno scoperto, nascosti in più punti della casa:

un panetto di hashish del peso di circa 26 grammi;

una decina di dosi di cocaina già confezionate;

marijuana;

materiale per il confezionamento della droga;

diverse centinaia di euro in contanti, ritenute probabile provento dell’attività di spaccio.

L’intero quantitativo di sostanza stupefacente è stato posto sotto sequestro.

Arresto e domiciliari

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, sottoposto agli arresti domiciliari. La misura cautelare è stata successivamente confermata in sede di convalida.