Ottavo Centenario del Transito di San Francesco: al Santuario di Sant’Antonio l’apertura dell’anno giubilare

Intervista a fra Francesco Furore e ad Agnese Calabrò: domenica 22 febbraio celebrazione solenne con l’arcivescovo Giovanni Accolla

Barcellona Pozzo di Gotto si prepara a vivere un anno di intensa spiritualità in occasione dell’Ottavo Centenario del Transito di San Francesco d’Assisi. Presso il Santuario di Sant’Antonio di Padova sono in programma numerose iniziative religiose e culturali che accompagneranno l’intera comunità per tutto l’anno giubilare.

Ai microfoni di 24live.it fra Francesco Furore, rettore del Santuario e con Agnese Calabrò, ministra della fraternità locale dell’Ordine Francescano Secolare (OFS), che hanno illustrato il significato spirituale dell’evento e il calendario delle celebrazioni.

L’anticipazione dell’apertura ufficiale, sabato 21 con il Concerto del Compositore Fra Giuseppe Di Fatta con canti e catechesi intitolato “Nati dal cuore di Francesco”.

Apertura ufficiale il 22 febbraio: celebrazione solenne e accensione della lampada votiva

L’apertura ufficiale dell’anno giubilare è fissata per domenica 22 febbraio alle ore 18.30.

Il programma prevede:

la solenne celebrazione eucaristica

l’accensione della lampada votiva

l’atto di affidamento al Santo Patrono d’Italia da parte del sindaco di Barcellona P.G.

La Santa Messa sarà presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Giovanni Accolla, arcivescovo della Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, a sottolineare l’importanza dell’appuntamento per l’intero territorio diocesano.

Un anno di eventi per ricordare San Francesco d’Assisi

L’Ottavo Centenario del Transito di Francesco d’Assisi rappresenta un momento storico per tutta la famiglia francescana e per i fedeli che riconoscono nel Santo di Assisi un modello di fede, povertà evangelica e fraternità universale.

Anche il Santuario di Sant’Antonio di Padova a Barcellona Pozzo di Gotto sarà protagonista con:

incontri di preghiera

momenti di formazione spirituale

celebrazioni solenni

iniziative dedicate alla comunità

Fra Francesco Furore ha evidenziato come questo anno giubilare sia un’occasione per “riscoprire il messaggio di pace e fraternità di San Francesco”, mentre Agnese Calabrò ha sottolineato il ruolo attivo dell’OFS locale nell’animazione delle attività.

Un evento centrale per la comunità di Barcellona P.G.

L’affidamento ufficiale al Santo Patrono d’Italia da parte del sindaco rappresenta un gesto simbolico di grande valore civile e religioso, rafforzando il legame tra istituzioni e comunità ecclesiale.

L’Ottavo Centenario del Transito di San Francesco si configura così come un evento centrale per Barcellona Pozzo di Gotto, capace di unire fede, tradizione e partecipazione popolare.