Messina, il TAR respinge la sospensiva: le lavoratrici del Papardo potranno firmare il contratto da Operatore Socio-Sanitario

Le dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Papardo, risultate vincitrici della selezione interna per la progressione verticale a dieci posti di Operatore Socio-Sanitario, potranno firmare il nuovo contratto.
Lo ha stabilito il TAR di Catania, che, con ordinanza pubblicata il 13 febbraio 2026 al termine dell’udienza cautelare, ha rigettato l’istanza di sospensiva presentata nell’ambito del ricorso contro la graduatoria definitiva di merito.
Il procedimento riguardava la richiesta di annullamento, previa sospensione, della graduatoria approvata con delibera n.1382 del 22 ottobre 2025, relativa alla selezione interna bandita dall’Azienda Ospedaliera Papardo per la copertura di dieci posti di Operatore Socio-Sanitario.
I giudici amministrativi hanno ritenuto il ricorso privo del requisito del periculum in mora, respingendo così la richiesta cautelare. Di conseguenza, i vincitori della selezione potranno procedere alla sottoscrizione dei contratti.
Le lavoratrici sono state difese dagli avvocati Massimo Fiumara e Giuseppe Giordano, che provvederanno a inoltrare formale richiesta all’Azienda ospedaliera affinché venga data esecuzione all’ordinanza.
Soddisfazione è stata espressa dal segretario generale della Uil-Fpl Messina Livio Andronico:
“Come organizzazione sindacale siamo contenti di questo ennesimo successo che conferma la grande attenzione che riserviamo ai lavoratori. Desidero ringraziare la Dott.ssa Katia Di Blasi, Direttore Generale dell’A.O. Papardo. Siamo certi che adesso si provvederà con sollecitudine a dare esecuzione a quanto statuito dai giudici amministrativi.”