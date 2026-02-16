Merì, le dimissioni del Sindaco per “seri problemi di salute”

La conferenza stampa di questa mattina presso l’Aula Consiliare del Palazzo Municipale di Merì ha chiarito le motivazioni delle dimissioni del Sindaco dott. Filippo Bonansinga.





Una lettera demandata alla lettura del Vice-Sindaco Nino Siracusa per annunciarne le motivazioni: “rassegno formalmente le mie dimissioni dalla carica di Sindaco del Comune di Meri. – si legge nella lettera – Questa decisione, maturata con grande difficoltà, è resa necessaria da seri motivi di salute che non mi consentono di garantire, con la continuità e l’energia dovuta, l’esercizio pieno delle responsabilità connesse al mandato.

Come noto, da diversi mesi sono assente dalla scena amministrativa; tuttavia, anche in questo periodo, ho mantenuto un costante coordinamento con la Giunta Comunale affinché fosse assicurata la continuità dell’azione amministrativa e il regolare funzionamento dell’Ente.

Ringrazio in particolar modo il Vicesindaco, Nino Siracusa, per la totale dedizione dimostrata.

Giunto al mio secondo mandato consecutivo, che sarebbe naturalmente terminato nel giugno 2027, sento il dovere di compiere questa scelta nel superiore interesse della comunità, affinché l’Amministrazione possa proseguire il proprio lavoro con una guida pienamente operativa.

Desidero esprimere un sincero e profondo ringraziamento a tutti i cittadini per la fiducia che mi hanno accordato in questi anni, consentendomi l’onore di servire il Comune di Meri.

È con autentico dispiacere che mi vedo costretto a interrompere questo percorso, al quale ho dedicato impegno, passione e senso di responsabilità.

Rivolgo inoltre un sentito ringraziamento agli Assessori, ai Consiglieri Comunali e a tutto il personale dell’Ente per la collaborazione, la correttezza e lo spirito di servizio dimostrati.

Concludo augurando al Comune di Meri un futuro di serenità e sviluppo, certo che l’Amministrazione saprà continuare a operare nell’interesse della collettività.”

In continuità al lavoro svolto, il vice-sindaco annuncia ufficialmente la sua corsa per la poltrona da Sindaco del Comune di Merì, in continuità al lavoro svolto sin qui.





Alla conferenza stampa era presente tutta la giunta: Maria Catena Bucca, vice presidente del consiglio; Vincenza Quaglieri, assessore; Mariella Gugliotta, Assessore; Salvatore Crisafulli, Assessore.