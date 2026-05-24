Barcellona, alle 12 l’affluenza ai seggi è del 13,57%. I dati degli altri Comuni

L’affluenza alle 12 a Barcellona Pozzo di Gotto: raggiunto il 13,57%

Giungono i dati della prima rilevazione riguardante l’affluenza delle Elezioni Amministrative 2026 a Barcellona Pozzo di Gotto: alle ore 12 del 24 maggio, prima giornata di voto, si registra un’affluenza pari al 13,57% con 4962 votanti.

Un dato che è leggermente minore rispetto a quello delle precedenti elezioni e sembra confermarne il trend: l’affluenza, infatti, nel 2020 aveva raggiunto il 13,71% a mezzogiorno con 5051 votanti.

I dati sull’affluenza a Milazzo

La rilevazione del Comune di Milazzo sulla partecipazione al voto mostra numeri leggermente diversi, con una percentuale di affluenza del 15,42% per un numero di votanti pari a 4259.

Un numero in crescita rispetto alla tornata elettorale del 2020, quando si registrava alle ore 12 un’affluenza pari al 13,49% con 3750 elettori.

I dati sull’affluenza a Merì

A Merì i cittadini che si sono recati alle urne, secondo la rilevazione delle ore 12:00, rappresentano il 15% degli aventi diritto.

Nel 2022 i dati segnalavano il 20,06% alla stessa ora.

*In evidenza immagine di repertorio.

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