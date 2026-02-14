San Filippo del Mela ricorda Fortunato Arena e Tommaso Laspada: cerimonia in Aula consiliare

Una mattinata all’insegna della memoria e della legalità quella vissuta ieri a San Filippo del Mela, dove l’amministrazione comunale ha reso omaggio a due figure simbolo del territorio: il carabiniere Fortunato Arena, Medaglia d’Oro al Valor Militare, e il vicebrigadiere della Guardia di Finanza Tommaso Laspada, vittima delle foibe.

La cerimonia rientra nelle iniziative dedicate al Giorno del Ricordo e alle celebrazioni per le vittime dell’esodo giuliano-dalmata.

La cerimonia commemorativa

L’evento si è svolto nell’Aula consiliare ed è stato presieduto dal baby consigliere Giovanni Cuzzupè, che ha sostituito la sindaca dei ragazzi Aurora Rizzo. Cuzzupè ha guidato i lavori insieme ai giovani consiglieri Lara Pellegrino, Serena Napoli, Sara Salvadore e Matilde Adella.

Alla cerimonia erano presenti numerose autorità civili e militari:

il comandante della Compagnia Carabinieri di Milazzo, capitano Alberto Dal Basso ;

; il comandante della Stazione dei Carabinieri di San Filippo del Mela, maresciallo capo Tommaso La Rosa ;

; la dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Milazzo, vice questore Lara La Rosa ;

; il luogotenente Tommaso Giunta, in rappresentanza della Guardia di Finanza di Milazzo.

Infine, per l’amministrazione comunale hanno partecipato il vicesindaco Valentino Colosi e gli assessori Teresa Artale e Ferdinando Vento.

Il ruolo dei giovani nella memoria

“Abbiamo scelto di rendere protagonisti gli studenti del consiglio comunale dei ragazzi – ha dichiarato il sindaco Gianni Pino –. Attraverso poesie e riflessioni si è resa memoria a due eroi filippesi che, seppur distanti nel tempo, sono accomunati dal coraggio e dalla dedizione allo Stato, fino al sacrificio della propria vita nell’adempimento del dovere”.

Le parole chiave della giornata sono state legalità e memoria, in concomitanza con l’anniversario della morte di Arena e con il Giorno del Ricordo, istituito con la Legge 30 marzo 2004 n. 92.

In tal senso, emblematico anche l’appello rivolto ai giovani dal capitano Dal Basso:

“Si commemora chi ha fatto del bene, chi è stato un eroe nell’adempimento del proprio dovere”.

Chi erano Fortunato Arena e Tommaso Laspada

Il carabiniere Fortunato Arena perse la vita il 12 febbraio 1992 a Pontecagnano Faiano durante un posto di blocco, mentre era in servizio con il collega Claudio Pezzuto, anch’egli ucciso nell’agguato.

Il vicebrigadiere Tommaso Laspada, invece, fu catturato nel 1945 a Trieste dalle truppe jugoslave nella caserma di Campo Marzio. Morì nella foiba di Basovizza, diventando una delle vittime di quella tragica pagina di storia.

La deposizione della corona

Alla cerimonia hanno preso parte anche i familiari dei due militari – Maurizio Arena e Paola Laspada – insieme al corpo di Polizia Locale e all’Associazione dei Carabinieri in congedo di San Filippo del Mela.

Durante l’incontro sono state lette le preghiere dedicate al finanziere e al carabiniere ed è stato intonato il Silenzio, a cura del maestro della banda musicale UPCF Davide Capone.

La commemorazione si è conclusa con la deposizione di una corona di fiori presso i monumenti cittadini dedicati ai due eroi, gesto simbolico che rinnova l’impegno della comunità a custodirne il ricordo.