Vigili del Fuoco di Messina, Michele Burgio nuovo Comandante del Comando Provinciale

I Vigili del Fuoco di Messina hanno un nuovo Comandante: si è insediato oggi alla guida del Comando Provinciale il Dirigente Superiore Dott. Ing. Michele Burgio, che succede all’ing. Giampiero Rizzo.

Il nuovo Comandante curerà la direzione del soccorso tecnico urgente e delle attività di prevenzione incendi nella provincia di Messina, territorio caratterizzato da peculiari rischi sia antropici che naturali, tra dissesto idrogeologico, incendi boschivi e criticità legate alla conformazione geografica.

Chi è Michele Burgio, nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Messina

Laureato in Ingegneria civile e con un master in gestione delle emergenze, Michele Burgio è entrato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1990.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di funzionario direttivo nei Comandi di:

Pistoia

Palermo

Viminale (Roma)

Promosso Primo Dirigente nel 2012, è stato Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco a:

Caltanissetta

Agrigento

Siracusa

Trapani

Giunge a Messina da Palermo, sua città natale, dove ha diretto gli Uffici regionali della Prevenzione Incendi e del Soccorso Pubblico.

Il ritorno a Messina: il ricordo di Giampilieri e Scaletta Zanclea

Nel suo primo intervento da Comandante provinciale, Burgio ha sottolineato il forte legame con il territorio messinese:

«Ritorno a Messina dopo tanti anni, dopo l’esperienza maturata nei soccorsi a Giampilieri e Scaletta Zanclea. Conosco bene il valore del personale del Comando di Messina e mi impegnerò affinché possa lavorare per la sicurezza dei cittadini e in collaborazione con gli altri organi di protezione civile, nel solco tracciato dal mio predecessore, l’ing. Giampiero Rizzo, e nell’ottica del miglioramento continuo».

Un riferimento significativo agli interventi effettuati in occasione delle gravi emergenze idrogeologiche che hanno segnato il territorio messinese.

Soccorso tecnico e prevenzione incendi: le sfide nella provincia di Messina

Il nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Messina si troverà a operare in un contesto complesso, che richiede:

coordinamento con Protezione Civile e istituzioni locali

potenziamento della prevenzione incendi

gestione delle emergenze legate a frane, alluvioni e incendi boschivi

tutela della sicurezza di cittadini e imprese

L’insediamento dell’ing. Michele Burgio segna un nuovo capitolo per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, nel segno della continuità operativa e dell’esperienza maturata sul campo in oltre trent’anni di servizio.