Messina, viola il divieto di avvicinamento e minaccia l’ex moglie davanti alla figlia: arrestato 39enne

Intervento dei Carabinieri a Bordonaro dopo la segnalazione al 112: l’uomo era già sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare

Nei giorni scorsi, a Messina, i Carabinieri della Stazione di Bordonaro hanno arrestato un 39enne messinese, già noto alle Forze dell’ordine, con l’accusa di aver violato la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’intervento dei militari è scaturito da una chiamata al numero di emergenza 112 NUE effettuata dall’ex moglie dell’uomo. La donna ha segnalato la presenza dell’ex coniuge nei pressi della scuola frequentata dalla figlia di 9 anni, in violazione del provvedimento restrittivo disposto lo scorso 4 novembre.

Secondo quanto ricostruito, il 39enne avrebbe anche minacciato l’ex moglie nonostante la presenza della figlia minorenne e degli stessi Carabinieri intervenuti sul posto.

A quel punto, i militari hanno proceduto all’arresto dell’uomo per violazione delle misure cautelari, disponendone gli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’episodio riaccende l’attenzione sull’importanza del rispetto delle misure cautelari nei casi di violenza domestica e sull’efficacia dei controlli da parte delle Forze dell’ordine sul territorio messinese.