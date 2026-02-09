L’ITT-LSSA Copernico inaugura il nuovo progetto cinema “Basta poco per essere Felice”

Dopo il successo ottenuto nell’anno scolastico 2024/2025 con il cortometraggio “Fili Invisibili”, che ha vinto diversi premi, l’ITT-LSSA Copernico inaugura un nuovo progetto cinema. Se con il precedente cortometraggio, diretto da Fabio Schifilliti, il tema affrontato è stata la violenza di genere, intrecciando le storie di Sara Campanella e Graziella Recupero, questa volta la scuola sceglie di riflettere sul bullismo.

Il convegno

Il progetto cinematografico è stato presentato oggi 9 febbraio, in un convegno che ha offerto profondi e interessanti spunti di riflessioni alla comunità studentesca. Diversi sono stati i relatori intervenuti, come la senatrice e membro della Commissione Cultura e Istruzione Ella Bucolo, il neuropsichiatra infantile Antonio Gennaro Nicotera, il Presidente del Lions Club Castroreale Claudio Cannas, il regista Fabio Schifiliti, Giuseppe Ministeri amministratore della Gran Mirci Film e la dirigente scolastica Angelina Benvegna.

Infine, le professoresse Carmen Cicciari (Responsabile Scientifico), Tiziana Bello (Consulenza e collaborazione per la didattica) e Maria Rosa Astone (Monitoraggio e valutazione) hanno spiegato le modalità e le finalità che l’Istituto si prefissa con questo nuovo progetto.

La testimonianza di Marilisa Giunta, sorella di Felice

Non è mancata la testimonianza di chi ha vissuto sulla propria pelle il dramma del bullismo e lotta ogni giorno per portare messaggi concreti alla collettività e soprattutto ai giovani. L’avvocata Marilisa Giunta si è infatti aperta con i ragazzi e ha lanciato diversi e importanti messaggi.

Un estratto dell’intervento dell’avvocata Marilisa Giunta, sorella di Felice

Le interviste a margine dell’evento