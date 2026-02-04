Si è spento il preside Francesco Sindoni

Oggi, 4 febbraio 2026 è venuto a mancare il preside Francesco Sindoni, che si è sempre distinto per la vita impegnata nel sociale, nella politica ed in particolare nella scuola, luogo in cui è sempre stato animato dal desiderio di impartire una rigorosa educazione ai ragazzi.

Ne danno il triste annuncio: l’adorata moglie Irene, le figlie Margherita e Marzia con i compagni Roberto e Giuseppe, le sue Principesse Clara e Giorgia, Le sorelle Maria e Rosaria ed il fratello Agostino con i cognati e i nipoti tutti.

La famiglia ringrazia il reparto di Medicina Interna ad alta complessità dell’Ospedale Niguarda di Milano per la cura, l’attenzione e l’umanità dimostrata.

Una cerimonia laica si svolgerà a Milano.