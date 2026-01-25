Nuova Igea contro Athletic Palermo: una nuova vittoria giallorossa

Una vittoria combattuta per la Nuova Igea Virtus oggi al “D’Alcontres-Barone” contro l’Athletic Club Palermo. Si riscaldano gli animi della tifoseria giallorossa per un 1-0 al termine di una partita intensa, condizionata dal campo reso pesante dalla pioggia e da una conduzione arbitrale particolarmente severa. A decidere l’incontro è il gol di Samakè all’11’, in una sfida giocata per oltre un’ora in inferiorità numerica dai padroni di casa.

La cronaca del match

Primo tempo: l’avvio aggressivo dell’Igea Virtus

L’inizio è favorevole alla Nuova Igea Virtus, subito aggressiva e propositiva. Il terreno di gioco, reso scivoloso dalla pioggia caduta prima e durante il match, influisce sin dalle prime battute.

All’11’ arriva l’episodio che decide la gara: Samakè trova la porta libera e ne approfitta, firmando l’1-0 per la Nuova Igea Virtus. Ma la partita, dopo poco, viene svoltata da due ammonizioni: cartellino giallo per Calafiore e Joao Pedro, seguito dall’espulsione diretta del capitano al 21’.

Lo scontro prosegue con dieci uomini, ma la Nuova Igea non demorde, e va avanti tirando fuori le unghie e guidando il gioco con sacrificio fino all’ultimo minuto. Tuttavia, la gestione arbitrale alimenta tensione e polemiche sia in campo che in panchina, dove si scaldano gli animi.

Nonostante l’inferiorità numerica, mister Salvatore Marra non rinuncia a giocare e interviene con alcuni cambi: Vacca entra al posto di Longo e Maddaloni per Squillace, ridisegnando l’assetto tattico.

Due sono i minuti di recupero alla fine della prima frazione.

Secondo tempo di nervi tesi

In avvio di ripresa, l’Athletic Club Palermo effettua diversi cambi e passa progressivamente a un assetto sempre più offensivo.

La pressione degli ospiti cresce, ma De Falco si conferma protagonista con diversi interventi decisivi. La Nuova Igea Virtus si compatta, difendendo il vantaggio. Entra Mascari per Cicirello, mentre Samakè riceve un colpo al volto da Sanchez, rendendo necessario l’intervento dello staff medico.

Nel finale arrivano i primi cartellini gialli per l’Athletic Palermo, con Maurino ammonito al 38’, seguito da Vesprini nel finale.

Tra i giallorossi viene ammonito Mascari al 41’, quarto giallo per la Nuova Igea Virtus, che segue a Cess. L’arbitro concede sei minuti di recupero, durante i quali l’Igea stringe i denti e porta a casa una vittoria preziosissima.

Implicazioni in classifica e prossimi impegni

“Oggi Barcellona deve essere orgogliosa di questi ragazzi” ha affermato il mister Salvatore Marra nel post-partita.

La vittoria di oggi permette all’Igea di acquisire tre punti decisivi che lanciano di diritto i giallorossi in vetta alla classifica a +2 dal Savoia e dalla Reggina.

Prossimo appuntamento domenica prossima alle 14:30 per la ventiduesima giornata di campionato allo stadio “Generale Gaeta” di Enna.

Tabellino

Nuova Igea Virtus – Athletic Palermo 1-0

Marcatori: Samakè 11’ (N).

Nuova Igea Virtus: De Falco, Squillace, Maltese, Cham, Cicirello, Pedro, Samake, Longo, Cess, Mirashi, Calafiore.

A disposizione : Testagrossa, Maddaloni, Mascari, Vacca, Provazza, Balsano, Palme, Cardinale, Papaserio.

Allenatore : Salvatore Marra.

Athletic Club Palermo: Martinez, Sanchez, Crivello, Mazzotta, Maurino, Buonfiglio, Zalazar, Zaic, Grillo, Mori.

A disposizione : Greliak, Vesprini, Torres, Bongiovanni, Varela, Matera, Palumbo, Panaro, Faccetti.

Allenatore : Domenico Marino.

Arbitro: Sig. Costanzo Cafaro (Alba-Bra)

Primo assistente: Sig. Alessandro Pascoli (Macerata)

Secondo assistente: Sig.ra Simona Cavallari (Ravenna).

Note: espulso Calafiore (N) al 21’. Ammoniti Calafiore, Joao Pedro, Cess, Mascari (Nuova Igea Virtus); Maurino e Vesprini (Athletic Club Palermo).