“Nove giorni con Don Bosco: l’iniziativa dell’Oratorio FMA di Barcellona

L’Oratorio FMA, insieme alle realtà del territorio, organizza una settimana speciale per celebrare Don Bosco con incontri, sport, gioco, preghiera e condivisione.

Dal 21 al 31 gennaio sono previsti vari appuntamenti aperti a tutti e pensati per bambini e ragazzi, famiglie, educatori e comunità. Un programma ricco di attività sportive, momenti di festa, riflessione, memoria e tanta voglia di stare insieme, nello stile di Don Bosco.

Il programma