“Nove giorni con Don Bosco: l’iniziativa dell’Oratorio FMA di Barcellona

L’Oratorio FMA, insieme alle realtà del territorio, organizza una settimana speciale per celebrare Don Bosco con incontri, sport, gioco, preghiera e condivisione.
Dal 21 al 31 gennaio sono previsti vari appuntamenti aperti a tutti e pensati per bambini e ragazzi, famiglie, educatori e comunità. Un programma ricco di attività sportive, momenti di festa, riflessione, memoria e tanta voglia di stare insieme, nello stile di Don Bosco.
Il programma
- Dal 21 al 23 gennaio: attività dedicate a Don Bosco, momenti di gioco, incontro e condivisione;
- 22 gennaio ore 19:00: “Laura. Un amore incondizionato” – riflessione sul tema e convivialità, a seguire cioccolata calda; scuola calcio, PGS femminile;
- 26 gennaio: continua il percorso con Don Bosco;
- 27 gennaio: dalle 15:00 alle 17:00, giochi sportivi di calcio e basket al Palazzetto dello Sport. Alle ore 19:00, partita di calcio amichevole al campo “Vivi Don Bosco”;
- 28 gennaio ore 19:00: confronto con Don Bosco presso l’Oratorio FMA;
- 29 gennaio: #BoscoLive – in diretta su Radio Giò;
- 30 gennaio ore 16:00 (Oratorio FMA): festa per bambini con gonfiabili, giochi e animazione. Alle ore 20:30 veglia di preghiera per famiglia salesiana e giovani presso la Chiesa di San Giovanni Bosco;
- 31 gennaio ore 10:00 (Oratorio FMA): torneo di calcio per la Scuola Secondaria di Primo Grado; torneo di pallavolo; Lions: incontro sulla sicurezza stradale; alle ore 17:00 giochi, animazione e Nutella Party, aspettando Don Bosco.