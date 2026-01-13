Il comune di Barcellona Pozzo di Gotto promuove l’evento “Svuota l’armadio”

Il comune di Barcellona Pozzo di Gotto organizza in data 14 Gennaio 2026 sul ponte Idria una raccolta di indumenti usati, attività che rientra in una più ampia campagna di sensibilizzazione al riutilizzo degli abiti usati e contro l’abbandono del tessile.

Indicazioni

Al fine di un corretto riuso, gli indumenti devono essere inseriti in buste chiuse trasparenti. Sono ammessi: abiti da donna, uomo e bambino, scarpe, cinture, borse, cappelli, coperte, lenzuola, piumoni e tende.

Non sono ammessi indumenti lacerati, sporchi o bagnati.

il mezzo per la raccolta sarà presente dalle ore 08:00 alle ore 12:30.

Sarà, inoltre, possibile conferire quotidianamente presso il CCR in via Ettore Maiorana: tutti i giorni dal Lunedì al Sabato dalle ore 08:00 alle 12:30 e dalle 14:30 fino alle 18:00, Domenica dalle 10:00 alle 13:00.