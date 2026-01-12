La doppietta di Samake porta in vetta la Nuova Igea Virtus, dopo il derby col Milazzo

L’Igea Virtus si aggiudica il derby tirrenico contro il Milazzo e consolida il primo posto nel Girone I di Serie D. Al “D’Alcontres-Barone” finisce 2-0 per i giallorossi, trascinati da uno straordinario Samake, autore di una doppietta decisiva, una rete per tempo. Un successo pesantissimo per la squadra di Improta-Marrazzo, che approfitta del pareggio del Savoia e resta da sola in testa alla classifica.

Gara intensa e combattuta, più equilibrata di quanto non dica il risultato finale. Nel finale il Milazzo prova l’assalto, ma l’Igea Virtus gestisce con maturità e porta a casa tre punti fondamentali nella corsa al vertice.

Igea Virtus padrona del campo, Samake sblocca il match

L’Igea Virtus parte con personalità e prende subito in mano il pallino del gioco. All’inizio del match Calafiore impegna Mileto con una conclusione al volo che termina di poco a lato, mentre poco più tardi lo stesso centrocampista ci prova dalla distanza senza fortuna.

Il Milazzo risponde soprattutto su palla inattiva e con le giocate di Giunta, ma la difesa di casa si dimostra attenta e ben organizzata. A più di metà del primo tempo, grande occasione per i giallorossi: corner di Calafiore e colpo di testa di Maltese che sfiora il palo. Il gol è nell’aria e arriva al 41’: Samake finalizza una manovra prolungata e firma l’1-0, premiando la maggiore intraprendenza dell’Igea Virtus.

Ripresa di gestione, ancora Samake chiude i conti

Nella seconda frazione il Milazzo, privo degli squalificati Corso e Dall’Oglio, prova ad alzare il baricentro inserendo forze fresche. I rossoblù costruiscono qualche occasione, soprattutto con i cross di Franchina e i tentativi dell’esordiente Galesio, ma De Falco si fa sempre trovare pronto.

L’Igea Virtus controlla i ritmi del match e colpisce in ripartenza. All’85’ arriva il colpo del definitivo ko: Samake è ancora implacabile e firma il 2-0. Per l’attaccante sono 12 reti stagionali, numeri che certificano una stagione da protagonista assoluto, così come quella dell’intera squadra giallorossa.

Il Milazzo paga alcune assenze pesanti e scivola al settimo posto in classifica, mantenendo comunque un rassicurante +10 sulla zona play-out.

Il tabellino

Igea Virtus-Milazzo 2-0

Marcatori: 41’ pt, 40’ st Samake

Igea Virtus (3-5-2): De Falco; Mirashi, Maltese, Maddaloni (1’ st Vacca); Cess, Balsano (1’ st Maggio), Calafiore, Joao Pedro, Cardinale (37’ st Squillace); Cicirello (35’ st Mascari), Samake (43’ st Longo sv).

A disp.: Testagrossa, Papaserio, Provazza, Palme.

All.: Improta (Marra squalificato).

Milazzo (3-5-2): Mileto; Dama, Runza, M. Greco; Pipitone (36’ st Sardo), Currò (10’ st La Spada), Moschella (19’ st G. Greco), Giunta, Franchina; Galesio, Bosetti (19’ st Curiale).

A disp.: Quartarone, Morabito, Vaiana, Chiappetta.

All.: Catalano.

Arbitro: Melloni di Modena.

Note: recupero 3’ pt, 5’ st. Ammoniti: Maddaloni, Cess (Igea Virtus); G. Greco, Giunta, M. Greco (Milazzo). Calci d’angolo 6-3.

Le foto sono di Luca Gurrieri, corrispondente per MondoSerieD.