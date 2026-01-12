Al Teatro Mandanici “La scuola delle mogli” di Molière con Matilde Brandi e Vito Cesaro

Il grande teatro classico torna protagonista al Teatro Mandanici con “La scuola delle mogli”, celebre commedia di Molière, in scena venerdì 23 gennaio alle ore 21:00. Sul palco Matilde Brandi e Vito Cesaro, quest’ultimo anche autore dell’adattamento e regista dello spettacolo.

Un classico senza tempo

Scritta nel 1662, “La scuola delle mogli” è una delle opere più celebri e discusse di Molière. All’epoca fece scalpore per la sua critica alla morale dominante e per il modo diretto con cui affrontava temi come la gelosia, il controllo affettivo e il ruolo della donna nella società. Questioni che, ancora oggi, risultano di sorprendente attualità.

La trama: quando l’amore sfida il controllo

La vicenda ruota attorno ad Arnolfo, uomo maturo ossessionato dalla paura del tradimento, deciso a sposare la giovane Agnese dopo averla cresciuta secondo rigidi principi di obbedienza e ingenuità. Ma il sentimento autentico non si lascia imprigionare: l’amore finirà per sovvertire ogni piano, dando vita ad una commedia ironica, romantica e profondamente umana.

L’allestimento proposto al Teatro Mandanici si distingue per una messa in scena dinamica e curata, che alterna momenti di prosa brillante a passaggi musicali e cantati. Le musiche, ispirate alle suggestioni di Danny Elfman, accompagnano l’azione scenica e amplificano le emozioni dei personaggi, insieme a movimenti coreografici che rendono lo spettacolo fluido e coinvolgente.

Le scenografie mobili e i costumi d’epoca contribuiscono a creare un’atmosfera elegante, capace di valorizzare il ritmo del testo e la sua forza narrativa.

Un appuntamento da non perdere

“La scuola delle mogli” si conferma uno spettacolo completo, in grado di divertire e far riflettere, rivolgendosi ad un pubblico ampio e trasversale. Un appuntamento di rilievo nella stagione teatrale del Teatro Mandanici, che continua a proporsi come punto di riferimento culturale per il territorio.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili su Ticketando.