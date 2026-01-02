Sanità, nuovi coordinatori infermieristici in servizio nei presìdi ASP di Messina

Dal 1° gennaio hanno ufficialmente preso servizio i nuovi coordinatori infermieristici (caposala) nei presìdi ospedalieri dell’ASP di Messina, con assegnazioni nei P.O. di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Sant’Agata di Militello, Lipari e tutti i presidi dell’ASP Messina.

Si tratta di un passaggio rilevante per l’organizzazione sanitaria provinciale, reso possibile grazie a un concorso pubblico atteso da circa vent’anni, che ha consentito di coprire in maniera strutturale i ruoli di coordinamento infermieristico.

Coordinatori infermieristici al P.O. di Barcellona Pozzo di Gotto

Al Presidio Ospedaliero di Barcellona Pozzo di Gotto i coordinatori infermieristici hanno avviato l’attività in tutti i reparti. L’organizzazione prevede infatti la presenza di un coordinatore per ciascuna unità operativa, con funzioni di gestione del personale, coordinamento assistenziale e supporto ai processi organizzativi.

La presa di servizio è stata accompagnata anche dalla documentazione fotografica che testimonia l’avvio ufficiale degli incarichi all’interno del presidio.

Presa di servizio anche negli altri presidi dell’ASP Messina

Contestualmente, nella giornata del 1° gennaio, hanno preso servizio anche i coordinatori infermieristici assegnati ai presìdi ospedalieri di Milazzo e Sant’Agata di Militello, completando così il quadro delle nomine previste dall’ASP di Messina.

Un avvio simultaneo che ha interessato tutte le strutture ospedaliere coinvolte, garantendo una copertura omogenea delle funzioni di coordinamento infermieristico su tutto il territorio.

Un iter avviato a ottobre: conferiti gli incarichi ASP Messina

La presa di servizio segue la conclusione dell’iter amministrativo avviato lo scorso 17 ottobre, quando l’ASP di Messina ha formalmente conferito gli incarichi di funzione organizzativa con funzioni di coordinamento infermieristico.

Un percorso che ha visto il coinvolgimento della Direzione strategica aziendale e della UOC delle Professioni Sanitarie, portando a termine una procedura ritenuta fondamentale per il rafforzamento dell’assistenza infermieristica negli ospedali e nelle strutture territoriali.

Un concorso storico dopo oltre vent’anni

Il concorso rappresenta un evento di particolare rilievo: da circa vent’anni non venivano bandite procedure analoghe per il conferimento stabile degli incarichi di coordinamento infermieristico.

Un segnale positivo per il sistema sanitario messinese, che punta sulla valorizzazione delle competenze professionali, sulla stabilità organizzativa dei reparti e su una gestione più efficiente delle risorse umane.

Rafforzata l’organizzazione dei reparti ospedalieri

Con l’ingresso operativo dei coordinatori infermieristici nei presìdi di Barcellona, Milazzo e Sant’Agata, l’ASP di Messina consolida un modello organizzativo orientato a migliorare la qualità dell’assistenza, il coordinamento del personale e la continuità delle cure.