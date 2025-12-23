Successo per il concerto che ha celebrato Ennio Morricone al Teatro Mandanici

Il periodo natalizio è quello in cui si avverte maggiormente l’atmosfera carica di magia. E proprio in proprio in prossimità delle festività natalizie è andato in scena, al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto lo spettacolo dal titolo Ennio, omaggio al compianto compositore Ennio Morricone, artefice di tutte le più belle colonne sonore cinematografiche.

La magia delle colonne sonore di Ennio Morricone sbarca al Teatro Mandanici

Quando si pensa al cinema immediatamente viene alla mente la magia prodotta dalla storia, una storia che rapisce e, senza un perché, ci si ritrova a vivere un’altra vita. Ma questo non sarebbe possibile se, a completare il racconto narrativo, non ci fosse anche la musica, musica che in contemporanea alla magia presente sullo schermo ci parla di storie lontane, che non ci appartengono, ma che diventano comunque nostre. Questa è la magia che Ennio Morricone portava sulla scena e che ieri attraverso il concerto dal titolo Ennio, omaggio al grande compositore, anche il Maestro Paolo Vivaldi ha portato a Barcellona Pozzo di Gotto.

Sul palco del Teatro Mandanici hanno preso vita alcune tra le più belle colonne sonore create dal maestro Morricone e, per un paio d’ore, il pubblico è stato trasportato fuori dal tempo e dallo spazio, in un mondo fatto di sola musica, di sole emozioni scaturite non solo dai brani portati in scena ma anche dalle emozioni scaturite e dagli aneddoti che si nascondono dietro ogni grande composizione.

E, per una sera, la città del Longano ha dismesso la sua veste da città di provincia per vestirsi soltanto della magia prodotta da leggendarie colonne sonore che hanno scritto intense pagine del cinema mondiale, (solo per citarne alcune La leggenda del pianista sull’oceano, The Mission e Nuovo Cinema Paradiso). Magia che ti fa vibrare le corde dell’anima al primo ascolto, e che in silenzio abita sempre in ognuno di noi.

Lunghi scrosci di applausi hanno accompagnato e salutato uno spettacolo che entrerà negli annali del Teatro Mandanici come uno dei pochi appuntamenti, che hanno solcato il palcoscenico del teatro barcellonese, capaci di smuovere emozioni diverse in ognuno dei presenti.

Perché la magia prodotta dalla musica non è data soltanto da una mera sequenza di brani portati in scena, ma è una combinazione di melodie e sentimenti capaci di dare colore alla nostra vita.