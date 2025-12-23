Natale solidale all’I.I.S. “E. Medi”: scuola e territorio uniti nella 9ª Raccolta di Beneficenza

Grande partecipazione degli studenti all’iniziativa natalizia promossa dall’istituto guidato dalla dirigente Ester Elide Lemmo

Nell’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie, l’Istituto di Istruzione Superiore “E. Medi” ha promosso un’importante iniziativa all’insegna della solidarietà e dell’impegno civile, rafforzando il legame tra scuola, studenti e comunità locale.

Su richiesta degli alunni rappresentanti, e sotto la guida della dirigente scolastica Ester Elide Lemmo, lunedì 22 dicembre si è svolta la 9ª Raccolta di Beneficenza, organizzata in collaborazione con l’Oratorio Salesiano, a sostegno delle famiglie in difficoltà del territorio.

La partecipazione degli studenti è stata libera e spontanea: numerosi i beni donati, tra cui alimenti a lunga conservazione (pasta, scatolame, latte in polvere, biscotti) e prodotti per l’igiene personale come shampoo, bagnoschiuma, dentifricio, pannolini e saponette. Un gesto concreto che, nel periodo natalizio, assume un significato ancora più profondo, richiamando i valori della condivisione e dell’attenzione verso il prossimo.

Al termine della raccolta si è svolta l’Assemblea di Istituto di dicembre, importante momento di confronto e partecipazione democratica per gli studenti dell’I.I.S. “E. Medi”. A seguire, chi lo ha desiderato ha preso parte alla celebrazione della Santa Messa, ulteriore occasione di riflessione e condivisione spirituale.

Con questa iniziativa, l’I.I.S. “E. Medi” conferma il proprio ruolo educativo e sociale, andando oltre l’attività didattica e promuovendo valori fondamentali come solidarietà, partecipazione e responsabilità civica, essenziali per la formazione di cittadini consapevoli e attenti alla comunità.