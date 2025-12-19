I racconti di Natale dei nonni nel laboratorio “Feste e tradizioni” del plesso di S.Venera dell’I.C. “Bastiano Genovese”

Un’atmosfera magica e densa di tradizione e affetti si è respirata presso la scuola primaria Santa Venera dell’Istituto Comprensivo “Bastiano Genovese”, diretto dalla professoressa Francesca Canale, in occasione del laboratorio “Feste e tradizioni” dedicato ai racconti di Natale dei nostri amati nonni. L’iniziativa, pensata per celebrare lo spirito natalizio e tramandare preziose memorie, ha visto i nonni come veri e propri protagonisti. L’incontro ha visto i nonni che, seduti in cerchio, condividere con gli studenti i ricordi più vivi dei loro Natali passati. I racconti hanno dipinto quadri di un tempo forse più semplice, ma ricco di significati. A rendere l’atmosfera ancora più autentica e suggestiva, la partecipazione di uno zampognaro. Le note tradizionali e malinconiche della zampogna hanno riempito l’ambiente, trasportando idealmente tutti i presenti nelle piazze e nei vicoli di un Natale d’altri tempi. È stato un momento di grande impatto emotivo, specialmente per i bambini, che hanno potuto ascoltare dal vivo uno degli elementi più caratteristici del folklore natalizio. Il laboratorio si è concluso in un tripudio di voci e risate con una vivace partita a tombola. Questo gioco, intramontabile simbolo delle feste in famiglia, ha unito nonni e nipoti in un divertente momento di condivisione. Tra l’attesa del numero giusto e l’esultanza per l’ambo o la cinquina, l’evento ha ribadito l’importanza di celebrare le feste riscoprendo la bellezza delle tradizioni comuni.