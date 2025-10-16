L’evento “Costruttori di Pace”, sabato 18 ottobre presso il Parco “Maggiore La Rosa”

Sabato 18 ottobre 2025, a partire dalle ore 17:30 presso il Parco Urbano “Maggiore La Rosa”, si terrà l’evento “Costruttori di Pace”, organizzato dal Cesv Messina in collaborazione con il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.
Il programma dell’evento
- 17:40 – Apertura con saluti Istituzionali da parte del Comune di Barcellona P.G. e del Cesv di Messina
- 17:50 – Ascolto del podcast sul tema della pace con i bambini del progetto A.R.Co.I.R.I.S
- 17:55 – Tavola rotonda moderata da Francesco Giunta (Cooperativa Sociale Utopia) e Antonia Ragusi (CESV Messina), con i contributi di Kano Sartoria Socilae – Marika e Faburama, Padre Giuseppe Isana e Padre Gregorio Battaglia, Comunità di Sant’Egidio e la “Scuola della Pace” – Vito Raimondo, Avulss di Barcellona P.G. – Francesca Raimondo
- 19:00 – Messaggio di pace dalla comunità straniera del territorio, video intervista al giornalista e attivista Antonio Mazzeo e reading della poesia “Pensa agli altri” di Mahmud Darwish a cura di Ossidi di Ferro, in italiano e arabo