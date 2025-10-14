Lions Club, il 17 ottobre la prima edizione di “Gara culinaria di solidarietà”

I Lions Club della Zona 9 (Castroreale, Milazzo, Patti, Barcellona Idria e Longano, Barcellona Host) organizzano la prima edizione di “Gara culinaria di solidarietà”, che si terrà venerdì 17 ottobre alle ore 19:30 presso l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice a Barcellona Pozzo di Gotto.
Come funziona la sfida
Ogni partecipante dovrà iscriversi entro la data con modalità stabilite, specificando il nome del piatto che presenterà e se si tratta di ricetta salata o dolce; i partecipanti potranno presentare il piatto che preferiscono scegliendo tra un primo, un contorno, un piatto unico o un dolce; il piatto finito e pronto dovrà essere presentato alla giuria all’ora stabilita.
Una giuria altamente qualificata premierà le pietanze migliori assegnando un punteggio da 6 a 10 secondo 5 criteri:
- 1. Sapore ed equilibrio
- 2. Origininalità e creatività
- 3. Effetto “WOW” di presentazione
- 4. Utilizzo degli ingredienti
- 5. “Non sono chef ma ci ho provato”
Il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto in beneficienza.