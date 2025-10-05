Online l’edizione di oggi 5 ottobre del tg settimanale 24Live News

Torna l’appuntamento con l’informazione di 24liveNews, il telegiornale settimanale curato dalla redazione di 24live.it , e oggi condotto dalla giornalista Noemi Munafò, che racconta i principali fatti di cronaca, attualità e sport di Barcellona Pozzo di Gotto e della provincia di Messina.

In apertura, un’importante operazione antimafia: maxi confisca di beni per un valore di sei milioni di euro a una coppia ritenuta vicina alla famiglia mafiosa dei Barcellonesi. Spazio anche al maxiprocesso di Messina, con 112 imputati accusati di associazione per delinquere, e al ricorso in Cassazione della Dusty S.r.l. contro il Comune di Barcellona.

Tra le notizie più toccanti della settimana, la laurea alla memoria per Sara Campanella, giovane vittima di femminicidio e l’assoluzione di un imprenditore agricolo precedentemente accusato di truffa e autoriciclaggio.

Nella sezione attualità, il TG affronta temi vicini ai cittadini: la sospensione dell’assegno di inclusione per carenza di assistenti sociali, l’emergenza loculi al cimitero comunale, la formazione nel reparto di neuroriabilitazione del “Cutroni Zodda”, la nascita del nuovo Lions Club Barcellona Idria e Longano, e la manifestazione in memoria del giudice Rosario Livatino con protagonisti gli studenti dell’I.C. “Ugo Foscolo”.

Non mancano le pagine di cultura e attualità con il servizio sulle infiltrazioni d’acqua alla Galleria Civica del Seme d’Arancia e quelle di impegno civile con le proteste per la Global Sumud Flotilla.

Lo sport chiude come sempre con le eccellenze del territorio: l’argento europeo di Clio Sottile nel taekwondo, le ultime sfide della Nuova Igea Virtus, e le novità del Basket Barcellona con la nuova stagione di Serie B interregionale.

Un appuntamento settimanale per restare aggiornati, informati e connessi al territorio.