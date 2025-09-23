Gustatio day: successo per la prima serata dedicata al gusto al Parco Jalari

La prima edizione del Gustatio day convince pubblico e addetti ai lavori. L’evento, che si è svolto nell’incantevole cornice del Parco Jalari ha infatti registrato il sold out e riscontrato il gradimento dei presenti.

Grande entusiasmo per la masterclass di Gabriele Bonci, il “Michelangelo della pizza”, che nel corso della mattinata ha svelato ai partecipanti tutti i segreti per un impasto perfetto e realizzato pizze in teglia con gli ingredienti messi a disposizione dai produttori che hanno partecipato all’evento.

La giornata è proseguita con la degustazione di quattro vini abbinati ad altrettanti piatti d’autore. Ad impreziosire il momento la straordinaria conduzione di Carla Icardi, food editor, Project e Client Director di settore MNcmm, una delle principali agenzie di comunicazione, management ed eventi in Italia.

Icardi ha dialogato con Gabriele Bonci, Pasquale Caliri e Giuseppe Manilia, che hanno proposto rispettivamente: pizza in teglia, risotto di cipolla, crumble e olio di Chorizo, mollica atturata al finocchietto e un dolce “Infinitamente di agrumi”.

A Emanuele Fioretti, Giuseppe Lo Presti e Francesco Italiano delegato AIS, il compito di descrivere le caratteristiche dei vini prescelti per la degustazione.

A seguire, il pubblico presente ha avuto la possibilità di assistere al cooking show di Filippo La Mantia, che ha preparato e fatto degustare un cous cous di verdure.

Da Gustatio day a Gustatio night

A partire dalle 18:30 il Gustatio day si è trasformato in Gustatio night, con l’evento di punta della giornata inaugurato alla presenza del primo cittadino di Barcellona P.G. Pinuccio Calabrò.

Talk a rotazione, condotti da Nadia Maio, alternati a momenti musicali a cura della band “Atmosfera Blu” hanno accompagnato le degustazioni dei ristoratori, delle cantine e delle etichette di birre artigianali presenti.

In apertura, nel corso del primo talk dal tema: “Aprire gli orizzonti, l’importanza dei territori, la conoscenza delle materie prima, il rispetto delle tradizioni”, si è reso omaggio a Gualtiero Marchesi. Le sue parole hanno offerto lo spunto e acceso il dialogo degli ospiti: i cuochi Bonci e La Mantia, il pasticcere Manilia, Carla Icardi, Loredana Sottile giornalista del Gambero Rosso e Alessandra Molinaro, coordinatrice per la Calabria di Slow Wine e tra gli organizzatori del Bob Fest.

Tra gli argomenti trattati anche la neurogastronomia e le complesse interazioni tra cibo, cervello ed emozioni, nonchè l’importanza delle materie prime, la territorialità e la stagionalità.

“Una serata piacevole e rilassante – dichiara il presidente di Gustatio Gaetano Previti – che ha consentito ai presenti di passeggiare in questo bellissimo parco. . Ringrazio tutti per la disponibilità a collaborare. Non è facile organizzare un evento di questa portata, e la sua riuscita è stata frutto dalla sinergia ed armonia tra le varie parti coinvolte.”

I premi assegnati

Al termine della serata, sono state premiate 4 storiche attività barcellonesi: