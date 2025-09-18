Santa Lucia del Mela, una giornata dedicata allo sport senza barriere con l’evento “Inclusione in movimento”

Il 20 settembre 2025, a Santa Lucia del Mela, si terrà l’evento “Inclusione in movimento”: una giornata di sport senza barriere pensata per promuovere amicizia, condivisione e divertimento. Sarà un’occasione per i ragazzi diversamente abili e normodotati di incontrarsi, giocare e divertirsi in un clima di partecipazione e gioia.

“Lo sport è di tutti, lo sport unisce, lo sport include”

Dalle ore 16:30, presso il Campo Sportivo “G. Scirea”, i partecipanti potranno cimentarsi in diverse discipline: calcio, basket, pallavolo, tiro con l’arco, atletica leggera e tante altre attività sportive guidate da allenatori e istruttori qualificati.

Alle 19:30 si terrà invece un Convegno sulla disabilità presso il Chiostro Sacro Cuore in Piazza Milite Ignoto. A moderare sarà la Dott.ssa Donatella Manna e interverranno:

Dott. Marco Italiano , Psicoterapeuta e Psicologo dello Sport

Dott. Pasquale Pianese, Vicepresidente AIPD Milazzo – Messina

Dott.ssa Raffaella Catania, Psicologa e Psicoterapeuta – PP Soroptimist International d'Italia Club Milazzo

Prof. Giacomo Arena, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Santa Lucia del Mela

Andrea Augimeri, Presidente F.C. Contesse

, Presidente F.C. Contesse Avv. Rita Ielasi, Vicepresidente nazionale Ass. Cammino.

Ospiti della serata:

Ruggiero Claudio Giglio, appena reduce dalla traversata a nuoto dello Stretto di Messina

, appena reduce dalla traversata a nuoto dello Stretto di Messina Roberta Macrì, attivista e Cavaliere Merito della Repubblica

L’evento vedrà inoltre la collaborazione di importanti realtà del territorio, tra cui: Consulta disabili di Santa Lucia del Mela, l’AIPD Milazzo – Messina, il Lab Olivarella e la Global Social Inclusive Messina.

Parteciperanno anche diverse associazioni sportive, quali: A.S.D Pro Mende Calcio e Volley, Futsal Santa Lucia del mela, DREAM Atletica Milazzo, SIKELIA Tiro con l’Arco e F.C. Contesse.