A Badiavecchia la “Festa della Nocciola”, sabato 4 e domenica 5 ottobre

Al via a Badiavecchia, frazione a 3 km da Novara di Sicilia, la 18esima edizione della Festa della Nocciola. Tante le degustazioni disponibili, tra salsiccia e arancini alla nocciola, prodotto tipico esclusivo del borgo e tanti dolci.
La 18esima edizione partirà dal pranzo di sabato 4 al pomeriggio di domenica 5 ottobre 2025. La serata di sabato e il pomeriggio di domenica prevedono inoltre intrattenimento musicale curato da Franco Laimo e Claudia Lo Cascio.
Per informazioni, contattare il numero 375 9804788 oppure consultare il sito http://www.novaradintorni.it/.