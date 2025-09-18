A Badiavecchia la “Festa della Nocciola”, sabato 4 e domenica 5 ottobre

A cura di - Attualità, Delizie e Sapori, Provincia

Al via a Badiavecchia, frazione a 3 km da Novara di Sicilia, la 18esima edizione della Festa della Nocciola. Tante le degustazioni disponibili, tra salsiccia e arancini alla nocciola, prodotto tipico esclusivo del borgo e tanti dolci.

La 18esima edizione partirà dal pranzo di sabato 4 al pomeriggio di domenica 5 ottobre 2025. La serata di sabato e il pomeriggio di domenica prevedono inoltre intrattenimento musicale curato da Franco Laimo e Claudia Lo Cascio.

Per informazioni, contattare il numero 375 9804788 oppure consultare il sito http://www.novaradintorni.it/.

.
.
.
.
.
.
.