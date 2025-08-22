Baia Events 2025: la rassegna del Lido Baiadera giunge al termine

Redazionale

Baia Events 2025: ultimo weekend di musica con Tony Canto, Turè Muschio e Alessio Bondì

Per la prima volta sullo stesso palco, questa sera, venerdì 22 agosto, al Lido Baiadera di Oliveri, si incontreranno le due anime musicali di Tony Canto e Turè Muschio.

Il concerto, rimandato in precedenza a causa di condizioni meteo avverse, si prospetta come un incontro speciale, nel cuore di una rassegna che celebra l’estate con la forza delle emozioni e la profondità della musica d’autore.

Ma l’appuntamento è doppio per questo weekend: sabato 23 agosto, in una serata di pathos, fatta di attesa e di emozioni condivise, sul palco del Baiadera ci sarà un artista siciliano capace di trasformare la musica in poesia, scandendo un finale speciale per la rassegna “Baia Events 2025”.

Si tratta di Alessio Bondì, che con il suo canto è uno dei più grandi interpreti della nuova musica d’autore siciliana, guidando di fatto verso una chiusura di rassegna che porta con sé il sapore delle estati siciliane, il respiro del mare e il calore delle notti agostane.