Nuova Igea Virtus, in arrivo il difensore Francesco Di Paola

La Nuova Igea Virtus rende noto di avere acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore

Francesco Di Paola, classe 2005, che si lega al club per la stagione sportiva 2025/2026.

Difensore mancino, originario di Avellino, è reduce dalla stagione in serie D con la casacca della

Puteolana. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della sua città natale, si trasferisce in

prestito al Gozzano (22 gare disputate nel girone A) e successivamente nella società di Pozzuoli,

dove incrocia anche l’attuale mister giallorosso Salvatore Marra.

Esterno tutta fascia, il giovane terzino campano è in grado di attaccare gli spazi e mostrarsi utile

anche in fase di copertura. «Sono contento di essere approdato a Barcellona – le prime parole di Di

Paola da neo giallorosso – qui troverò un mister che mi conosce e un gruppo affiatato che mi ha già

accolto con rispetto. Non vedo l’ora di scendere in campo e dimostrare il mio valore. La Nuova Igea

Virtus è una realtà di spessore conosciuta in tutta la categoria».

Contestualmente all’arrivo di Francesco Di Paola, la Nuova Igea Virtus rende nota la rescissione

consensuale con il calciatore Christian Di Martino.