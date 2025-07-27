Nuova Igea Virtus, Santino Bellinvia è il nuovo responsabile e direttore dell’area tecnica del settore giovanile

La 𝘕𝘶𝘰𝘷𝘢 𝘐𝘨𝘦𝘢 𝘝𝘪𝘳𝘵𝘶𝘴 𝘢𝘧𝘧𝘪𝘥𝘢 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢̀ 𝘦 𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘳𝘦𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘦𝘢 𝘵𝘦𝘤𝘯𝘪𝘤𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘴𝘦𝘵𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘨𝘪𝘰𝘷𝘢𝘯𝘪𝘭𝘦 𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘭𝘭𝘦𝘯𝘢𝘵𝘰𝘳𝘦 Santino Bellinvia.
𝘐𝘭 𝘵𝘦𝘤𝘯𝘪𝘤𝘰 𝘥𝘪 𝘉𝘢𝘳𝘤𝘦𝘭𝘭𝘰𝘯𝘢 𝘗𝘰𝘻𝘻𝘰 𝘥𝘪 𝘎𝘰𝘵𝘵𝘰 𝘷𝘢𝘯𝘵𝘢 𝘶𝘯𝘢 𝘤𝘢𝘳𝘳𝘪𝘦𝘳𝘢 𝘥𝘪 𝘥𝘶𝘳𝘢𝘵𝘢 𝘵𝘳𝘦𝘯𝘵𝘦𝘯𝘯𝘢𝘭𝘦, 𝘢𝘷𝘷𝘢𝘭𝘰𝘳𝘢𝘵𝘢 𝘥𝘢 𝘴𝘶𝘤𝘤𝘦𝘴𝘴𝘪, 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘰𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘦 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘯𝘰𝘴𝘤𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪 𝘰𝘵𝘵𝘦𝘯𝘶𝘵𝘪 𝘢 𝘣𝘳𝘢𝘤𝘤𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘯𝘶𝘮𝘦𝘳𝘰𝘴𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘨𝘶𝘪𝘥𝘢 𝘥𝘪 𝘴𝘲𝘶𝘢𝘥𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘲𝘶𝘢𝘳𝘵𝘢 𝘴𝘦𝘳𝘪𝘦 𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘰𝘭𝘰.
𝘖𝘭𝘵𝘳𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘤𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘰𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘭 𝘚𝘢𝘱𝘳𝘪 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘋 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘦𝘳𝘪𝘦 𝘊2, 𝘪𝘯 𝘴𝘦𝘳𝘪𝘦 𝘋 𝘩𝘢 𝘢𝘭𝘭𝘦𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘖𝘳𝘭𝘢𝘯𝘥𝘪𝘯𝘢, 𝘊𝘢𝘴𝘵𝘳𝘰𝘷𝘪𝘭𝘭𝘢𝘳𝘪, 𝘚𝘪𝘳𝘢𝘤𝘶𝘴𝘢, 𝘔𝘰𝘯𝘵𝘦𝘷𝘢𝘳𝘤𝘩𝘪 𝘦 𝘛𝘪𝘨𝘦𝘳 𝘉𝘳𝘰𝘭𝘰. 𝘕𝘰𝘯 𝘥𝘢 𝘮𝘦𝘯𝘰 𝘭𝘦 𝘦𝘴𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘻𝘦 𝘪𝘯 𝘌𝘤𝘤𝘦𝘭𝘭𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘚𝘢𝘯𝘵’𝘈𝘨𝘢𝘵𝘢, 𝘈𝘤𝘪𝘳𝘦𝘢𝘭𝘦, 𝘙𝘰𝘤𝘤𝘢 𝘥𝘪 𝘊𝘢𝘱𝘳𝘪𝘭𝘦𝘰𝘯𝘦 𝘦 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘦𝘵𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘉𝘳𝘰𝘭𝘰, 𝘴𝘵𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘪𝘯 𝘤𝘶𝘪 𝘮𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳 𝘉𝘦𝘭𝘭𝘪𝘯𝘷𝘪𝘢 𝘩𝘢 𝘪𝘯𝘢𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢𝘵𝘰 𝘴𝘶𝘤𝘤𝘦𝘴𝘴𝘪, 𝘳𝘦𝘤𝘰𝘳𝘥 𝘦 𝘷𝘪𝘵𝘵𝘰𝘳𝘪𝘦 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘱𝘱𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘢𝘵𝘦𝘨𝘰𝘳𝘪𝘢. 𝘗𝘳𝘰𝘧𝘪𝘤𝘶𝘦 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘦 𝘢𝘯𝘯𝘢𝘵𝘦 𝘪𝘯 𝘗𝘳𝘰𝘮𝘰𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘶𝘯𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪 𝘱𝘶𝘯𝘵𝘦𝘭𝘭𝘢𝘵𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘪𝘭 𝘴𝘢𝘭𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘤𝘢𝘵𝘦𝘨𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘪𝘭 𝘊𝘪𝘵𝘵𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘔𝘦𝘴𝘴𝘪𝘯𝘢.
𝘜𝘰𝘮𝘰 𝘥𝘪 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘰, 𝘤𝘢𝘳𝘪𝘴𝘮𝘢𝘵𝘪𝘤𝘰 𝘦 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘥𝘪𝘵𝘰 𝘢𝘭 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰, 𝘢 𝘮𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳 𝘉𝘦𝘭𝘭𝘪𝘯𝘷𝘪𝘢 𝘴𝘪 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘮𝘱𝘢𝘨𝘯𝘢𝘯𝘰 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘢 𝘤𝘳𝘦𝘴𝘤𝘪𝘵𝘢 𝘦 𝘭𝘰 𝘴𝘷𝘪𝘭𝘶𝘱𝘱𝘰 𝘵𝘦𝘤𝘯𝘪𝘤𝘰 𝘥𝘪 𝘵𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘨𝘪𝘰𝘷𝘢𝘯𝘪 𝘤𝘢𝘭𝘤𝘪𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪, 𝘭𝘢𝘯𝘤𝘪𝘢𝘵𝘪 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘰 𝘴𝘵𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘦𝘯𝘢𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘣𝘢𝘳𝘤𝘦𝘭𝘭𝘰𝘯𝘦𝘴𝘦. 𝘎𝘪𝘢̀ 𝘴𝘦𝘭𝘦𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘙𝘢𝘱𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘫𝘶𝘯𝘪𝘰𝘳𝘦𝘴 𝘳𝘦𝘨𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘦𝘥 𝘰𝘴𝘴𝘦𝘳𝘷𝘢𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘦 𝘕𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪 𝘨𝘪𝘰𝘷𝘢𝘯𝘪𝘭𝘪, 𝘩𝘢 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘱𝘦𝘳𝘵𝘰 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘢𝘳𝘪𝘤𝘩𝘦 𝘧𝘦𝘥𝘦𝘳𝘢𝘭𝘪. 𝘗𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘈𝘪𝘢𝘤 𝘥𝘪 𝘔𝘦𝘴𝘴𝘪𝘯𝘢 𝘦 𝘷𝘪𝘤𝘦𝘱𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘳𝘦𝘨𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘵𝘦𝘴𝘴𝘢 𝘢𝘴𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘦𝘯𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪, 𝘉𝘦𝘭𝘭𝘪𝘯𝘷𝘪𝘢 𝘦̀ 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘢𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘵𝘦𝘤𝘯𝘪𝘤𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘈𝘳𝘦𝘢 𝘴𝘷𝘪𝘭𝘶𝘱𝘱𝘰 𝘵𝘦𝘳𝘳𝘪𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢𝘭𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘪𝘯𝘤𝘪𝘢 𝘥𝘪 𝘔𝘦𝘴𝘴𝘪𝘯𝘢.
𝘈 𝘭𝘶𝘪, 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘕𝘶𝘰𝘷𝘢 𝘐𝘨𝘦𝘢 𝘝𝘪𝘳𝘵𝘶𝘴, 𝘴𝘪 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘮𝘱𝘢𝘨𝘯𝘦𝘳𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘵𝘦𝘤𝘯𝘪𝘤𝘪 𝘦𝘥 𝘢𝘭𝘭𝘦𝘯𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪 𝘥𝘪 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥𝘦 𝘴𝘱𝘦𝘴𝘴𝘰𝘳𝘦 𝘶𝘮𝘢𝘯𝘰 𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦, 𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘪𝘳𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘪𝘯𝘴𝘪𝘦𝘮𝘦 𝘢 𝘉𝘦𝘭𝘭𝘪𝘯𝘷𝘪𝘢 𝘢𝘭𝘭𝘰 𝘴𝘷𝘪𝘭𝘶𝘱𝘱𝘰 𝘥𝘪 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘪𝘭 𝘴𝘦𝘵𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘨𝘪𝘰𝘷𝘢𝘯𝘪𝘭𝘦, 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘤𝘶𝘰𝘭𝘢 𝘤𝘢𝘭𝘤𝘪𝘰 𝘧𝘪𝘯𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘢 𝘴𝘶𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘗𝘳𝘪𝘮𝘢 𝘴𝘲𝘶𝘢𝘥𝘳𝘢.