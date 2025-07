Mario Garofalo è il nuovo addetto stampa della Nuova Igea Virtus

𝐌𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐆𝐚𝐫𝐨𝐟𝐚𝐥𝐨 è stato nominato r𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒔𝒂𝒃𝒊𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍’𝑨𝒓𝒆𝒂 𝑺𝒕𝒂𝒎𝒑𝒂 𝒆 𝑪𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 della Nuova Igea Virtus.

In realtà per lui si tratta di un ritorno, in quanto lo stesso ha ricoperto il medesimo ruolo durante la stagione 2023/2024.

“𝑅𝑖𝑛𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑑𝑎 𝑔𝑖𝑎𝑙𝑙𝑜𝑟𝑜𝑠𝑠𝑜, 𝑖 𝑠𝑜𝑐𝑖 𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑖𝑔𝑒𝑎𝑛𝑎 – ha affermato Garofalo dopo la nomina – 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑚𝑖 𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑙’𝑜𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑓𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑙𝑢𝑏 𝑒 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑎𝑟𝑒 𝑎 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑎 𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎̀”.