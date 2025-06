World Powerlifting Congress, la barcellonese Nicole Caruso conquista il primo posto

La barcellonese Nicole Caruso conquista il primo posto ai campionati europei di Powerlifting della World Powerlifting Congress, che si sono svolti a Breslavia in Polonia. La World Powerlifting Congress è stata fondata da Ernie Frantz nel 1986 ed è composta da quarantasei nazioni del mondo che annualmente partecipano al Campionato Mondiale e a vari eventi intercontinentali, continentali e nazionali.

Cos’è il Powerlifting

Il powerlifting è una disciplina competitiva, caratterizzata dal sollevamento di bilancieri e per la quale ogni singolo atleta si impegna nel sollevamento del massimo peso possibile in tre esercizi: squat, panca piana e stacco da terra. Inoltre, in base al regolamento previsto dalle varie federazioni mondiali, per gli atleti vi è la possibilità di distinguersi in una delle tre discipline.