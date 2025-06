Taormina Film Fest 2025: dal 10 al 14 giugno un’edizione straordinaria dedicata alle donne

Ospiti internazionali, anteprime esclusive e una sezione in concorso rinnovata: torna il Taormina Film Festival, uno degli eventi cinematografici più attesi dell’anno, dal 10 al 14 giugno 2025 al Teatro Antico di Taormina.

La 71ª edizione del Taormina Film Fest 2025 si preannuncia di altissimo profilo, con ospiti illustri, grandi anteprime cinematografiche e una speciale dedica al mondo femminile. La direzione artistica è affidata a Tiziana Rocca, che punta a coniugare cinema, cultura e promozione del territorio siciliano.

Una rassegna internazionale tra tradizione e innovazione

L’edizione 2025 sarà un ponte tra la tradizione del cinema italiano e il panorama internazionale, con l’obiettivo di valorizzare il Made in Italy e promuovere la Sicilia come set ideale per la produzione cinematografica.

Tra le novità più attese, il ritorno della sezione “In Concorso”, che proporrà 10 film selezionati da tutto il mondo, accanto alle categorie “Fuori Concorso” e “Eventi al Teatro Antico”.

Ospiti d’eccezione: Scorsese, Douglas, Deneuve e Bellucci

Il festival ospiterà Martin Scorsese, che riceverà il Premio alla carriera per il suo contributo al cinema mondiale. Michael Douglas, due volte premio Oscar, aprirà la rassegna. Catherine Deneuve presenterà il suo ultimo film, mentre Monica Bellucci sarà protagonista di una serata-evento con la proiezione speciale di Maléna, nel 25° anniversario del capolavoro di Giuseppe Tornatore.

Edizione dedicata alle donne e al dialogo con i giovani

Quest’anno il festival sarà interamente dedicato alle donne: attrici, registe e artiste parteciperanno a masterclass e incontri con il pubblico e gli studenti. Una scelta simbolica rafforzata anche dal Campus Giovani, con una giuria di studenti che assegnerà il Cariddino d’oro.

Un treno speciale di FS collegherà Roma e Taormina per facilitare l’arrivo del pubblico e degli ospiti.

Una giuria internazionale di alto livello

A presiedere la giuria del concorso sarà Da’Vine Joy Randolph, premio Oscar e attrice di fama mondiale. Con lei, la costumista Sandy Powell (tre Premi Oscar), Steven Gaydos (vicepresidente di Variety), le attrici Ilenia Pastorelli e Alessandra Mastronardi.

I premi in palio includono:

Miglior Film

Miglior Regia

Miglior Interpretazione Femminile

Miglior Interpretazione Maschile

Cariddino d’Oro (premio giovani)

Elvira Amata: «Un festival strategico per il turismo culturale»

«Il Taormina Film Festival – ha dichiarato l’assessore al Turismo, Elvira Amata – rafforza il binomio tra cinema e promozione del territorio. È una vetrina strategica per la nostra identità culturale, artistica e paesaggistica. L’edizione 2025 sarà ancora più ricca e prestigiosa».