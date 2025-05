Fratelli d’Italia, eletta Coordinatrice del circolo territoriale Viviana Dottore

Lo scorso lunedì 26 maggio, l’Auditorium del Parco Maggiore La Rosa ha ospitato il Congresso Provinciale di Fratelli d’Italia a Barcellona Pozzo di Gotto, durante il quale è stata eletta Coordinatrice cittadina Viviana Dottore, ex Assessore nella giunta guidata dal Sindaco Calabrò.

L’apertura dei lavori è stata affidata dal Coordinatore Provinciale Giosuè Guardina che ha introdotto e presentato tutti gli ospiti, all’avv. Giuseppe Lo Presti che ha riportato i principi fondamentali di Fratelli d’Italia, tra cui famiglia e legalità. La parole è passata dunque all’On. Pino Galluzzo, deputato regionale, alla Senatrice Ella Bucalo e all’Assessore Regionale Elvira Amata, i quali sono stati unanimi nel sottolineare con orgoglio come il circolo cittadino di FdI sia oggi uno dei più grandi e attivi a livello nazionale. “La partecipazione dei vertici nazionali e regionali – ha dichiarato Galluzzo – dimostra il forte radicamento del partito sul territorio e una leadership ormai consolidata”.

Alla manifestazione hanno preso parte numerose figure istituzionali di rilievo, tra cui l’On.le Manlio Messina e diversi coordinatori, ma anche l’On. Giovanni Donzelli, Responsabile Nazionale dell’organizzazione. In sala anche numerosi sindaci e amministratori del comprensorio.

“L’urgenza mia di questa sera è quella di ringraziare tutto il Partito per l’esperienza concessami, ma soprattutto chi mi ha sostenuto nel ruolo di Assessore al Comune di Barcellona ovvero l’On.le Pino Galluzzo, l’avv. Giuseppe Lo Presti che hanno creduto nella mia persona e nel mio impegno, rinnovandomi oggi la loro fiducia e il loro supporto e quella di tutta Fratelli d’Italia. Un ringraziamento sentito che dà il via ad un altro modo di esserci e fare qualcosa per la mia città“. – ha dichiarato l’avv. Viviana Dottore, neo coordinatrice cittadina eletta.

A concludere i lavori è stato l’on. Giovanni Donzelli, che ha ribadito il momento positivo vissuto dal partito, attribuendolo alla coerenza, alla storia e all’unità interna: “Fratelli d’Italia è un partito senza correnti, un partito del buon senso”. Donzelli ha inoltre respinto le accuse di omofobia, affermando: “Lo Stato non deve normare i sentimenti. Ciascuno ha il diritto di amare chi vuole, ma è compito dello Stato difendere i più deboli. E il più debole è il bambino che ha diritto a un padre e una madre”.

Nel suo intervento ha affrontato anche il tema dei migranti, sottolineando come il traffico di esseri umani favorisca la criminalità organizzata, e ha poi parlato della riforma della giustizia: “Non sarà contro i magistrati, ma in loro difesa, affinché la carriera non dipenda più dall’appartenenza a una corrente”.

Oltre a Viviana Dottore, sono stati eletti nel Coordinamento cittadino anche Giuseppe Lo Presti, Rino Nania, Santino Calderone e Giuseppe Benvegna. Due ulteriori componenti verranno nominati direttamente dalla nuova Coordinatrice, come previsto dallo statuto del partito.