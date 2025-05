Il Sindaco Calabrò dopo l’interrogazione di Ilenia Torre puntualizza: “Villino Liberty? Attendiamo il personale dalla Città Metropolitana”

Il Villino Liberty Arcodaci di Barcellona Pozzo di Gotto, sito in Via Roma, è pronto a riaprire al pubblico. Lo annuncia a 24live il Sindaco Pinuccio Calabrò a seguito dell’interrogazione presentata dal consigliere metropolitano Ilenia Torre.

Completati i lavori di manutenzione straordinaria al Villino Liberty

La comunicazione ufficiale dello scorso 14 maggio di cui il primo cittadino è in possesso, informa che gli interventi di manutenzione straordinaria del Villino Liberty Arcodaci sono stati completati. Nello specifico, i lavori hanno riguardato:

Tutti gli interventi sono stati eseguiti da una ditta incaricata con Determinazione Dirigenziale n. 903 del 02/04/2025, senza alterare le finiture originali dell’edificio storico.

Il Sindaco Calabrò: “Struttura idonea, ma attendiamo il personale”

“Il Villino Liberty è nuovamente idoneo all’uso”, puntualizza il Sindaco Calabrò che ha ribadito la volontà dell’Amministrazione comunale di procedere alla riapertura nel più breve tempo possibile, ma ha anche precisato che ciò potrà avvenire solo una volta riassegnato il personale originariamente distaccato presso la struttura.

Al momento, il personale è stato riassorbito dalla Città Metropolitana di Messina, ente proprietario dell’immobile. L’Amministrazione comunale ha quindi formalmente richiesto il reintegro del personale necessario per consentire la riattivazione dei servizi e delle attività culturali ospitate all’interno del villino. “In ogni caso, – ha aggiunto Calabrò – dopo aver già interloquito con la Città Metropolitana, in mancanza di risposte in tempi brevi, adotteremo soluzioni alternative. La richiesta è legittima, anche perché esiste una convenzione che riguarda anche il personale”.