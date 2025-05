Interrogazione del consigliere metropolitano Ilenia Torre sul Villino Liberty di Barcellona

Il consigliere metropolitano Ilenia Torre, attraverso un’interrogazione, chiede alla città metropolitana quali siano i tempi previsti per la riapertura al pubblico del Villino Liberty e quale sia la volontà politica con riferimento alla possibilità di riassegnare presso la citata struttura il personale dipendente della Città Metropolitana già precedentemente assegnato al Villino. La richiesta nasce in seguito ad un protocollo d’intesa d’intesa sottoscritto tra la Città Metropolitana di Messina e il Comune di Barcellona P.G. per la promozione di attività culturali e sociali.

“Sin dal 2008 – scrive Ilenia Torre – l’immobile indicato in oggetto è stato concesso in comodato d’uso gratuito al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto affinchè venisse utilizzato per la promozione di attività culturali e sociali. Inoltre il suddetto comodato è stato rinnovato, da ultimo, nel 2018 durante l’Amministrazione dell’ex Sindaco Roberto Materia con durata novennale alle condizioni pattuite nel documento allegato alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 186/2017. Considerato che dal mese di Dicembre la struttura è stata chiusa al pubblico a causa del crollo di una parte del controsoffitto e che a seguito della chiusura del Villino è stata disposta la ricollocazione del personale dipendente della Città Metropolitana presso altri uffici dell’Ente di provenienza. Considerato inoltre che con Decreto Sindacale n. 11 del 19 Maggio la città metropolitana ha emanato un atto di indirizzo finalizzato alla promozione, valorizzazione e sostegno delle attività culturali, turistiche, produttive e delle tradizioni popolari insistenti sul territorio, nonché al coordinamento del sistema culturale locale metropolitano e che nel suddetto Decreto Sindacale viene espressamente richiamato il protocollo d’intesa sottoscritto tra la Città Metropolitana di Messina e il Comune di Barcellona P.G, la consigliera chiede spiegazioni in merito alla riapertura del Villino Liberty”.