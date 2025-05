Messina: incidente mortale nei pressi dello svincolo di Giostra

Risale al primo pomeriggio di oggi 22 maggio, intorno alle 13, l’incidente fatale avvenuto all’interno della galleria Baglio sulla tangenziale di Messina in direzione Palermo-Messina, precisamente nei pressi dello svincolo di Giostra.

L’incidente sarebbe consistito nell’impatto tra una moto, guidata da un giovane di origine straniera, e tre automobili.

Ad avere la peggio il centauro, per il quale lo scontro é risultato fatale.

Sul posto sono presenti due ambulanze del 118 e la Polizia stradale per eseguire tutti i rilievi.

I conducenti delle automobili, inoltre, sono stati sottoposti ad alcol e drug test.

Al momento il transito delle vetture risulta rallentato.