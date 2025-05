Torna “La Notte Rosa” a Merì: arte, musica e spettacolo nel cuore del paese

Dopo il successo della prima edizione, l’Asd Stars Dance Academy annuncia con entusiasmo la seconda edizione de “La Notte Rosa”, in programma per domenica 1° giugno 2025 nel suggestivo centro storico del paese. A partire dalle ore 18:00, le strade si trasformeranno in un grande palcoscenico a cielo aperto per un evento dedicato a tutta la famiglia.

Organizzata con il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo e del Comune di Merì, la manifestazione promette una serata ricca di emozioni tra street food, animazione per bambini, musica dal vivo, danza, arte e cabaret.

Tra gli ospiti più attesi:

• Raimondo Todaro, celebre ballerino e volto noto della TV;

• Carmelo Caccamo, nei panni della travolgente Signora Santina;

• Cristiano Di Stefano, amatissimo conduttore e intrattenitore.

Sul palco anche Carlotta & Mamma Erika, vincitrici della prima edizione di Io Canto Family, pronte a conquistare il pubblico con la loro voce.

La direzione artistica è firmata dalla maestra Giusi Cicciari, presidente della Stars Dance Academy, promotrice di questa manifestazione un appuntamento imperdibile per grandi e piccini.

Appuntamento speciale in anteprima:

La presentazione ufficiale dell’evento si terrà venerdì 23 maggio alle ore 18:30 presso Villa Ossidiana.

Alla conferenza stampa saranno presenti la Presidente Giusi Cicciari, Domenico Rizzo di Wonderland e una rappresentanza del direttivo organizzativo.

Un’occasione unica per vivere insieme una serata di festa, cultura e condivisione nella magica atmosfera di Merì in rosa.