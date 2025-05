Redazionale – Evento Miluna da Branca Gioielli: incontra Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024, e vinci una collana esclusiva!

Sabato 24 maggio alle ore 16:30 non perdere l’evento speciale Miluna presso Branca Gioielli, in Via Roma 140. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della bellezza, dello stile e della gioielleria Made in Italy.

Ospite d’eccezione: Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024

Puoi conoscere Ofelia Passaponti, il volto della bellezza italiana e Miss Italia 2024. Sarà l’occasione perfetta per scoprire da vicino le nuove collezioni Miluna, simbolo di eleganza e raffinatezza.

Omaggio Miluna per i primi 30 partecipanti

Le prime 30 persone che parteciperanno all’evento riceveranno uno splendido omaggio firmato Miluna. Un gesto esclusivo per celebrare la tua presenza a una giornata unica nel suo genere.

Partecipa all’estrazione della collana “Gemma del Cielo”

Alle ore 18:00 si terrà una speciale estrazione a premi: in palio una collana Miluna “Gemma del Cielo”, un gioiello dal fascino senza tempo.

Fino a sabato 24 maggio, ogni acquisto in negozio ti darà diritto a un biglietto per partecipare all’estrazione. Più acquisti, più possibilità hai di vincere!