Conferenza su “Luigi Valli e il Liceo di Barcellona Pozzo di Gotto”

Il 15 maggio 2025, alle ore 17:00 nell’Aula Magna dell’I.I.S. “Enrico Medi” di Barcellona P.G. si terrà una conferenza con proiezione di un audiovisivo su “Luigi Valli e il Liceo di Barcellona Pozzo di Gotto”.

Chi è Luigi Valli

Il professore Luigi Valli è figura nota nel primo trentennio del Novecento in ambiente nazionale ed estero per il suo interesse poliedrico verso la letteratura, la politica e la filantropia. Sposato con Angelica Picardi, figlia del Senatore Silvestro Picardi di Messina, soggiornò periodicamente nella sontuosa villa ed alla torre Cantone in Barcellona Pozzo di Gotto. Luigi Valli venne meno all’improvviso nel febbraio 1931 mentre a Terni teneva una conferenza sull’interpretazione esoterica dell’opera di Dante Alighieri. L’ambiente scolastico e la cittadinanza barcellonese riconobbero in Luigi Valli il maggiore promotore per l’istituzione del Liceo Classico Statale, tant’è che per quel merito nel 1936 posero una lapide nella scuola e nel 1948 gliela intitolarono.

Il Liceo di Barcellona Pozzo di Gotto

Il Liceo scientifico sorse nel 1958 come sezione del classico e nel 1976 venne intitolato al noto uomo di scienza "Enrico Medi". Nel 2013, per la normativa del ridimensionamento rete scolastica regionale venne fatta l'aggregazione dell'Istituto di Istruzione Superiore "Luigi Valli" con quello ad intitolazione "Enrico Medi". In questi anni numerosi cittadini hanno espresso il loro disappunto per la mancata intitolazione a Luigi Valli che era motivata da maggiore ed ineguagliabile aderenza all'aspetto storico socio-culturale del territorio: la giustificazione è stata indicata nella aleatoria scelta burocratica di Uffici scolastici preposti, al di fuori della Città.

La conferenza

Saranno relatori della conferenza con audio-video, cui seguirà discussione: il medico Filippo Barbarini, vignettista e film maker di eventi storici militari e civili; il prof. Francesco Lanzellotti, divulgatore della storia del Liceo Luigi Valli; l’arch. Marcello Crinò, divulgatore sui social di eventi culturali in città. I relatori hanno deciso di indire conferenza dopo avere preso atto che persiste nella cittadinanza quel sentimento di sorpresa e disappunto per la mancata intitolazione dell’Istituto di Istruzione Superiore a Luigi Valli. Trenta professionisti hanno pertanto presentato all’Ufficio di dirigenza scolastica la richiesta di ricerca dei verbali dell’epoca (2013) inerenti la decisione della intitolazione. I relatori hanno deciso di indire la conferenza pubblica dopo avere preso atto che persiste nella cittadinanza un diffuso sentimento di sorpresa e disappunto per la mancata intitolazione dell’Istituto di Istruzione Superiore al benemerito studioso e filantropo professor Luigi Valli.