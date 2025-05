Amerigo Vespucci a Reggio Calabria: la “nave più bella del mondo” accolta con entusiasmo

Reggio Calabria ha vissuto due giornate di grande emozione con l’arrivo della nave scuola Amerigo Vespucci, fiore all’occhiello della Marina Militare Italiana, approdata nel porto cittadino nell’ambito del prestigioso Tour del Mediterraneo 2025.

La nave più bella del mondo nel cuore dello Stretto

Considerata universalmente “la nave più bella del mondo”, l’Amerigo Vespucci rappresenta un’icona della marineria italiana e della formazione navale. Il suo arrivo nel porto di Reggio Calabria ha attirato l’attenzione di cittadini, autorità e turisti, offrendo uno spettacolo unico sullo sfondo dello Stretto.

Le dichiarazioni del Commissario Rizzo

A dare il benvenuto alla storica imbarcazione, l’avvocato Francesco Rizzo, nuovo Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto:

“Ospitare l’Amerigo Vespucci sulle nostre banchine, a pochi giorni dall’inizio del mio incarico, è un privilegio assoluto. Ringrazio la Marina Militare, la Capitaneria di Porto, le Forze dell’Ordine e tutto il personale per l’eccellente lavoro svolto in sinergia.”

Villaggio della prevenzione: salute e sensibilizzazione

L’evento ha avuto anche una forte valenza sociale: lungo la banchina del porto è stato allestito un villaggio della prevenzione, aperto alla cittadinanza, dove sono stati offerti screening gratuiti, consulenze mediche e materiali informativi.

L’iniziativa è stata promossa dalla Garante della Salute della Regione Calabria, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e numerose associazioni sanitarie.

Un evento simbolico per Reggio Calabria

L’approdo dell’Amerigo Vespucci a Reggio Calabria non è solo un evento marittimo, ma anche un’occasione per valorizzare il legame della città con il mare, promuovere la cultura della prevenzione sanitaria e rafforzare il ruolo dello Stretto di Messina come crocevia strategico nel Mediterraneo.