Una domenica perfetta per la Play Volley: successi importanti per entrambe le squadre

Una domenica da incorniciare per la Play Volley, protagonista di due successi che confermano il grande lavoro svolto in questa stagione. Le ragazze della Serie D femminile Più Formazione conquistano una vittoria pesante sul difficile campo del PalaTomarchio di Viagrande, mentre i ragazzi della Serie C festeggiano il terzo posto finale grazie al risultato favorevole nell’ultima giornata.

La Più Formazione – Play Volley Femminile

La formazione femminile, allenata da Domenico Fazio ed Enzino Foti, ha ottenuto una vittoria fondamentale contro l’Itera Universal di Viagrande. Dopo un ottimo inizio nel primo set, vinto con sicurezza, la Play Volley ha dovuto affrontare un secondo parziale molto più combattuto. Nonostante le difficoltà, Oliva e compagne sono riuscite a mantenere la concentrazione, imponendosi ai vantaggi per 30-28.

Nel terzo set, la sfida è rimasta equilibrata, ma la Play Volley ha saputo resistere alla pressione, chiudendo il match con un combattuto 25-23. Con questo successo, la squadra barcellonese consolida il terzo posto nel Girone B di Serie D femminile, staccando di tre punti la New Volley Team, con cui condivide lo stesso numero di partite giocate.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 11 maggio alle ore 19.00, quando le ragazze affronteranno in trasferta il Giardini Naxos di Danilo Cacopardo, dopo la sosta prevista per questo fine settimana.

La PlayVolley Barcellona Maschile

Anche per i ragazzi della Serie C è tempo di festeggiare: la giovane formazione guidata da mister Giovanni Fazio, nonostante il turno di riposo nell’ultima giornata, chiude la stagione al terzo posto in classifica. Un risultato che, al di là del valore pratico, rappresenta un’importante conferma della crescita del gruppo e delle solide basi gettate in questa stagione contro avversari di alto livello.

La Play Volley può dunque guardare al futuro con entusiasmo, consapevole di aver intrapreso un percorso di crescita importante sia in campo maschile che femminile.