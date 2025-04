Celebrazioni della Settimana Santa presiedute dell’arcivescovo Giovanni Accolla

L’arcivescovo Giovanni Accolla, in occasione della Settimana Santa, presiederà le celebrazioni secondo il seguente calendario.

In particolare, la celebrazione della Messa Crismale sarà martedì santo 15 aprile alle ore 17:30 nella Basilica Cattedrale di Messina e mercoledì santo 16 aprile in mattinata l’arcivescovo si recherà nella Casa Circondariale di Gazzi per celebrare la Pasqua con i detenuti.

Sono invitati infine i giornalisti e gli operatori della comunicazione, giovedì santo 17 aprile alle 10 per l’augurio di Pasqua che l’arcivescovo rivolgerà alla comunità diocesana e alla città.