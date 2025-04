Successo per le giornate di prevenzione promosse dal Lions Club Satellite

Si sono concluse a Novara di Sicilia ieri, sabato 5 aprile, le due giornate dedicate alla prevenzione e alla salute promosse dal Lions Club Satellite, che ha portato sul territorio una vera e propria task force di medici specialisti e apparecchiature diagnostiche all’avanguardia, offrendo screening gratuiti alla popolazione.

L’iniziativa, che rientra nel più ampio progetto “Service Salute e Prevenzione” promosso dal Lions Club, ha riscosso un grande successo sia in termini di partecipazione che di apprezzamento da parte dei cittadini. Tutti i posti disponibili per gli screening mammografici e ginecologici sono andati esauriti, a dimostrazione della forte esigenza di accesso alla prevenzione nei territori più lontani dai centri costieri. Ottima anche l’affluenza per le visite senologiche, diabetologiche e cardiologiche, che si sono svolte in loco grazie alla presenza di professionisti del settore e strumentazione specialistica.

“Siamo estremamente soddisfatti del risultato – dichiarano i responsabili del Lions Club Novara di Sicilia, in particolare della Presidente Avv. Elisabetta Sofia –. L’iniziativa ha dimostrato concretamente quanto il nostro operato possa essere di grande impatto sociale, soprattutto nei contesti dove l’accesso alle cure risulta più difficile.”

L’evento ha coinvolto anche i cittadini del vicino Comune di Fondachelli Fantina, ampliando così la portata dell’iniziativa a un’area più vasta e rafforzando il ruolo del Lions Club Satellite come punto di riferimento per la promozione della salute nelle zone interne.

Oltre agli screening, l’iniziativa è stata un’importante occasione di sensibilizzazione sulla cultura della prevenzione, con l’obiettivo di educare la popolazione alla diagnosi precoce e alla cura del proprio benessere.

“Questo genere di manifestazioni – concludono gli organizzatori – dimostra quanto sia fondamentale portare la sanità tra la gente, eliminando barriere geografiche e culturali, e rendendo la prevenzione un diritto accessibile a tutti”.