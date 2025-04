Giardini Naxos, uomo arrestato per vessazioni e minacce verso la madre

Nella nottata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Taormina hanno arrestato un trentennne, già noto alle Forze dell’Ordine, per aver violato il provvedimento di allontanamento urgente dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’uomo era stato sottoposto a tale provvedimento solo il giorno prima, a seguito di una denuncia per maltrattamenti in famiglia ed estorsione da parte della madre. A quanto riferito dalla donna, sarebbe stata sia vittima di minacce fisiche, mediante l’uso di armi bianche, che di vessazioni fisiche e psicologiche al fine di ottenere denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

Il trentenne è stato arrestato dai Carabinieri, che durante una ronda nei pressi dell’abitazione della vittima, con lo scopo di verificare il rispetto del provvedimento con “codice rosso”, hanno colto in fragrante l’uomo mentre cercava di entrare in casa in evidente stato di alterazione,

dovuto verosimilmente all’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti. Dunque dopo averlo bloccato e condotto in caserma, si attendono i provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.